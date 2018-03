Po čtvrt roce od velké revoluce jezdí MHD v Havlíčkově Brodě zase jinak

Když minulý týden přistála na stole havlíčkobrodského místostarosty Čeňka Jůzla stížnost od jedné místní obyvatelky, musel se začít smát.

„Stěžovala si, že když jsme ji konečně po třech měsících naučili po městě chodit pěšky, zase bude muset jezdit autobusem,“ pobaveně vylíčil Jůzl.

To je podle něj doklad toho, jak většina cestujících přijala poslední úpravy v městské hromadné dopravě (MHD).

Před týdnem se totiž v Havlíčkově Brodě znovu měnily jízdní řády. Po pouhých třech měsících, kdy celý systém prošel největší revolucí za poslední desítky let.

Už v prosinci nechaly technické služby, které MHD v Brodě provozují, společně s radnicí roky zaběhnutý systém od základů překopat.

Najaly si na to specializovanou firmu. A ta místo devíti linek ponechala šest plus jednu kyvadlovou a zavedla intervalové spoje. Jednotlivé trasy byly výrazně zkráceny a mnohem více bylo nutné přestupovat. Cestování mezi vzdálenějšími místy se zrychlilo, ale také drobně zkomplikovalo.

S posledními úpravami je většina cestujících už spokojenější

A právě na to si okamžitě poté začali cestující stěžovat. Nelíbilo se jim, že musí často přestupovat. Ozvali se především starší lidé či rodiče dětí, pro něž bylo přesedání a vybírání vhodného spoje hůře pochopitelné. Problémy byly i s návazností jednotlivých linek při intervalovém systému, v dopravních špičkách autobusy uvízly v kolonách a cestující přestup nestihli.

Město desítkám stížností vyhovělo a nechalo jízdní řády k prvnímu březnovému víkendu poupravit. V nich byla prodloužena jízdní doba jednotlivých spojů, což mělo eliminovat zpoždění a dát více času na přestup.

Znovu zavedeno bylo i několik okružních spojů po městě, aby hlavně starší lidé nemuseli přestupovat a dostali se do nejoblíbenějších destinací přímým spojem.

„Myslím, že se novinky osvědčily. Sice tu hned máme, kromě oné paní, ještě dva podněty od jednoho cestujícího a jednoho studenta, že původní systém byl lepší, ale to jsou výjimky. S úpravami je spokojenost,“ hodnotil po týdnu provozu vedoucí MHD Lubomír Hepner.

Přesun zastávky v Mírové ulici město jako vážný problém nevidí

Prodloužení časů dojezdu jednotlivých spojů si pochvalují především řidiči. „Konečně stíhají cestu dle jízdních řádů, potvrzují nám to i údaje z GPS,“ konstatoval Hepner.

Nový grafikon však má i nevýhodu. Cestující teď musí na přestup čekat o něco déle.

„Neexistuje nyní garance návazného spoje, cestující si ho musí najít sami. Mají na to ale více času,“ poznamenal vedoucí brodské MHD.

Jediná výraznější výtka, která se v posledních dnech objevila, nebyla spojena s březnovými úpravami jízdních řádů. Týkala se přesunu zastávky Poříčí na Mírové ulici. Ta byla po rekonstrukci ulice přestěhována zhruba o 200 metrů dál od centra k mostu přes říčku Šlapanku.

„Stalo se tak po rekonstrukci ulice kvůli parkovacím místům. Nemyslíme si ale, že by to mělo nějak významně vadit, zvlášť když neleží na páteřní trase a denně ji využije zhruba pět lidí,“ řekl Čeněk Jůzl.

Další změny? Už ne. Leda systém zrušit celý a vymyslet nový

Vedení města i technických služeb předpokládají, že březnové změny v jízdních řádech byly na delší dobu posledním výraznějším zásahem do systému MHD v Havlíčkově Brodě.

„Věřím, že by dnešní jízdní řády mohly vydržet i několik desítek let,“ podotkl místostarosta.

To Lubomír Hepner je smířen s tím, že kosmetické úpravy se odehrají každý rok. „Ale budou to opravdu jen nepatrné minutové korekce,“ přislíbil.

Další větší změny v celém systému i on už odmítá. „To už by pak bylo jednodušší celý systém zrušit a vymyslet znovu nový. Eventuálně by šlo přikoupit nové autobusy a najmout další řidiče. Jenže to by byly významné náklady navíc a to město nechce,“ prohodil s úsměvem.