Z ulic v centru Havlíčkova Brodu bude velký kruhový objezd se semafory

O úpravě provozu ve středu města přemýšlí vedení brodské radnice už minimálně tři roky. Na druhou půlku roku 2015 dokonce plánovalo zkušební provoz. Nakonec však byly změny po domluvě s krajem odloženy na dobu po dokončení přestavby Žižkovy a Dolní ulice.

Právě těchto dvou nejvíce zatížených komunikací v centru Brodu se změna bude týkat. Nově by auta měla jezdit ulicemi Na Ostrově, Žižkova a Dolní jednosměrně proti směru hodinových ručiček.

Při cestě od hotelu Slunce na Havlíčkovo náměstí budou muset řidiči hned za mostem přes Sázavu odbočit doprava ke kinu Ostrov a do Dolní ulice přijedou po Žižkově. Dolní ulicí až k řece a kolem kina bude muset ten, kdo bude mířit z náměstí na Žižkov. Jenom pro vozy jedoucí od Žižkova by se nic nezměnilo.

„Zjednosměrnili bychom čtyři ulice, čímž bychom dostali jeden velký kruhový objezd. Dopravě v centru by to pomohlo, uvolnila by se přetížená křižovatka ulic Dolní a Žižkova. Automobily z náměstí by zde nemohly odbočit vlevo,“ popsal už dříve místostarosta Libor Honzárek.

V Žižkově ulici přibudou semafory i autobusová zastávka

Jelikož Dolní a Žižkovou ulicí vede krajská komunikace, stane se Kraj Vysočina hlavním investorem akce. Město se postará o chodníky, veřejné osvětlení a semafory. I ty totiž mají být součástí úprav.

„Křižovatka U Lorety by měla být opatřena světelnou signalizací. Pozměníme vedení cyklostezky z parku, která nově bude ústit z druhé strany rybárny blíže ulici Na Valech. Zde by měl být přechod pro chodce a cyklisty rovněž opatřený semaforem,“ vyjmenoval Honzárek některé navrhované a dosud ne zcela definitivní změny.

Návrhy počítají třeba i s novou zastávkou vozů městské hromadné dopravy. „Bude u cukrárny U Hrušků. V celé lokalitě se zúží vozovka, rozšíří chodníky a vzniknou místa pro zastavení zásobovacích vozů,“ doplnil brodský místostarosta.

Samozřejmostí bude obměna povrchů jak vozovky, tak chodníků. Na ně by měla být položena obdobná dlažba jako na náměstí. Na vozovce přibudou odbočovací pruhy a stavební úpravy navržené tak, aby řidiči nemohli intuitivně vjet do protisměru.

„Konečný vzhled ulic bude dojednán na výrobních výborech během projekční přípravy, kde budou zástupci kraje, města a dalších účastníků výstavby,“ nechce zatím nic předjímat vedoucí krajského oddělení investičního a správy komunikací Hana Matulová.

Problémem bude přechod u mostu přes Sázavu, tvrdí kritik

Rekonstrukci ulice Na Ostrově už město provedlo v uplynulých letech, je tedy na změnu režimu dopravy připravená. Stejně tak most přes Sázavu byl v odbočení do této ulice rozšířen a trable by zde neměly mít ani autobusy.

„Problémem však bude přechod pro chodce na odbočení z mostu do ulice Na Ostrově. Ve špičkách po něm jde nepřerušovaný průvod chodců. Ten celý kruhový objezd zastaví, bude jeho brzdou,“ obává se kritik tohoto řešení, brodský opoziční zastupitel Jiří Čáslavský.

Město i kraj nyní společně najdou firmu, která jejich požadavky zpracuje a vyhotoví projekt.

Podle představ radnice by letos mohla být připravena administrativa a příští rok by se mohlo stavět. Ani to však kraj zatím nepotvrdil. „Termíny jsou závislé na zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a výběru zhotovitele,“ říká Matulová.

Podobné je to s cenou. Ale je pravděpodobné, že se bude pohybovat v řádu desítek milionů korun.

Při samotné rekonstrukci se dá očekávat úplná uzavírka této části města. Práce sice mohou být rozdělené na etapy, přesto budou muset tisíce řidičů denně na objížďku po obchvatu a Masarykovou ulicí.