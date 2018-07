Dotace bude ještě rok bránit vzniku nové průmyslové zóny v Třebíči

„Platili bychom přes pět milionů, což je vysoká částka,“ upřesnil třebíčský místostarosta Vladimír Malý (ČSSD).



Kruhový objezd se bude stavět kvůli nové průmyslové zóně. Ta vznikne za pekárnou a teplárnou po pravé straně výpadovky k Velkému Meziříčí. Novou továrnu tam postaví producent utahovacího nářadí Wera Werk. Postupem času chce na tomto okraji města vytvořit stovky pracovních míst.

Kvůli dopravnímu řešení se však příprava nové zóny zdržela. „My už jsme měli dávno ty pozemky zasíťovat, ale bez vyřešení dopravního napojení to nešlo,“ vysvětlila místostarostka Marie Černá (Třebíč můj domov).

A tak do doby, než se začne stavět obkroužení, tam bude vytvořeno jen provizorní napojení - aby se mohla zóna aspoň zasíťovat. Firmy už totiž spěchaly se svým příchodem do Třebíče. Kromě společnosti Wera Werk jsou i další zájemci.

„Firmy už teď potřebují vědět, na co se mají připravovat. Chystají si dlouhodobě investiční plány. Je to i jistota pro město, že už víme, kdo se v naší zóně usídlí,“ dodala Černá.

Podmínk policie: až začne fungovat první firma, musí kruhák být

V místě Třebíč původně zvažovala i vybudování klasické křižovatky. To by ale znamenalo ještě větší zásah do krajské silnice, protože by se musely přistavět odbočovací pruhy.

„Nakonec zvítězil kruhový objezd. Je třeba počítat s tím, že tam budou jezdit i kamiony. Sice ne nijak masivně, ale několik za den jich tam projede,“ avizuje starosta Pavel Janata (KDU-ČSL).

Policie s provizorním řešením souhlasí jen na dobu položení inženýrských sítí. Ovšem s podmínkou, že až začne v zóně fungovat první firma, tak už musí stát silniční kruh. Jedno jeho rameno bude směřovat i do ulice Manželů Curieových. A částečně zpomalí příjezd do města od dálnice D1.

Starostu Třebíče těší, že investoři mají zájem o celou novou průmyslovou zónu. Firma Wera Werk tam bude největší, zabere celou její půlku. „Dál budeme prodávat menší části. Zájemci jsou místní i mimotřebíčské firmy,“ říká Pavel Janata.

Wera Werk nabídla za metr dvojnásobek toho, co stál město výkup

Město pozemky vykupovalo od původních vlastníků za cenu 400 korun za metr čtvereční. Firma Wera Werk nabídla, že dá za jeden zasíťovaný metr 800 korun. Zájem měla i společnost CTP Invest z Humpolce, která chtěla dát „jen“ 700 korun za metr.

Vedení třebíčské radnice pracovalo dlouho na konceptu nové průmyslové zóny. Zastupitelstvo schválilo výkup pozemků na konci roku 2016. Předcházela tomu složitá a zdlouhavá jednání s šesti majiteli pozemků. Celkem se jednalo o 8,3 hektaru půdy. Město dalo za pozemky zhruba 27 milionů.

Umístění zóny je výhodné díky napojení k dálnici. Vedení města tam chce mít veškeré podnikání kromě těžké výroby.