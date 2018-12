Starý statek v Brodě zmizí. Zda se křižovatka rozšíří, však není jasné

„Celý areál je roky prázdný a je ve velmi špatném stavu, láká nejrůznější pochybné existence. K jeho demolici určitě dojde. Osobně bych si přál, aby se tak stalo už v příštím roce,“ vyjádřil se havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).



Bývalý statek koupilo město spolu s několika dalšími pozemky u Ledečské ulice letos na jaře. Po dlouhých letech marné snahy se na tom dohodlo s potomky původních majitelů. Za celkovou výměru téměř čtyř hektarů půdy a nemovitostí v lokalitě zaplatilo zhruba 23 milionů korun.



Nyní už podniká první konkrétní kroky ke zbourání starého statku. Odbor rozvoje města dostal za úkol vypracovat projektovou dokumentaci pro demolici. A vedení města zároveň začne jednat s energetiky o přenesení elektrického vedení.

„Na budově je důležitá rozvodná skříň nízkého napětí. Nemůžeme ji proto jen tak zbourat. Byli bychom rádi, kdyby si energetici co nejdříve naprojektovali přeložení vedení. Město by to zaplatilo,“ konstatoval Honzárek.

Starý statek je dopravní závadou v rušné křižovatce

Demolicí starého statku by se brodské radnici otevřely možnosti, jak s nově uvolněnou plochou naložit. S největší pravděpodobností by posloužila pro úpravu křižovatky. „Areál je stále definován jako dopravní závada,“ upozornil místostarosta.

Křižovatka Masarykovy a Ledečské ulice už roky dopravě kapacitně nedostačuje. Hlavně ve špičkách se tvoří v Ledečské ulici dlouhé kolony. Do křižovatky navíc není přes zástavbu vidět. Kvůli budovám ji nelze nikterak rozšířit nebo upravit.

Proto byly už před několika lety vypracovány studie na její přebudování. Vznikly dva modely, jak vytíženou křižovatku řešit. Jeden navrhoval stavbu kruhového objezdu, druhý ponechání současné světelné křižovatky doplněné o odbočovací pruhy z Ledečské ulice.



Úpravami křižovatky se v minulosti zabýval coby projektant současný krajský radní pro oblast dopravy Jan Hyliš (ČSSD). Za vhodnější, nicméně méně pravděpodobný, považuje kruhový objezd.



„Při současné intenzitě dopravy ovšem nic jiného než světelně řízená křižovatka nepřipadá v úvahu,“ poznamenal už dříve.

Obě komunikace časem nejspíš připadnou městu

Na křižovatce se setkávají státní silnice první třídy a krajská silnice druhé třídy. Proto by město bylo rádo, aby se na úpravě kraj i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) významnou měrou podílely. To má ovšem jeden velký háček. Obě instituce počítají s tím, že majiteli silnic tu nebudou navždy.

„Stále uvažujeme o přeložce silnice druhé třídy a novém propojení Ledečské ulice s Masarykovou kolem areálu psychiatrické léčebny poblíž Perknova. V tom případě by už asi kraj nebyl tím, kdo by křižovatku U Vojtěcha řešil,“ upozornil Hyliš. Tato přeložka je však stále v nedohlednu.

Ředitelství silnic a dálnic, které připravuje výstavbu jihovýchodní části obchvatu, je na tom obdobně. Po jeho dokončení by se silnice první třídy formálně přesunula z Masarykovy ulice právě na nový obchvat. A čtyřproudá tepna skrz Havlíčkův Brod by připadla městu.

„Stát nemůže vlastnit a spravovat dvě paralelní komunikace,“ vysvětlila už na jaře ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová. „S úpravou křižovatky U Vojtěcha tedy už vůbec nepočítáme,“ poznamenala.

Po novém obchvatu by se podle ní mohlo začít jezdit v roce 2021. V té době by Masarykova ulice připadla do majetku města.

„Jestliže obchvat skutečně bude, nejspíš snahy o úpravu křižovatky opravdu poleví,“ uvědomuje si i Honzárek.

„Nicméně po zbourání statku budeme v lepší vyjednávací pozici. Proud aut v Ledečské ulici se určitě nesníží, kolony tam budou pořád a řešit to budeme muset,“ dodává havlíčkobrodský místostarosta Honzárek.