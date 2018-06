Žďár přestaví dvě křižovatky. Včera bylo pozdě, reaguje policie

„Křižovatka v Novoměstské a Neumannově ulici se rozšíří o dva odbočovací pruhy, přibude také přechod ke hřbitovu. Celkové náklady jsou 4,4 milionu korun bez daně,“ informoval žďárský místostarosta Josef Klement.



Zakázku vysoutěžil Colas, podle smlouvy musí práce včetně veřejného osvětlení udělat od 1. srpna do 10. října.

„Budeme se snažit udělat vše tak, aby to co nejméně omezilo dopravu ve městě, je to jedna ze zásadních křižovatek. Uklidňuje nás to, že díky jihovýchodnímu obchvatu existuje objízdná trasa,“ říká starosta Zdeněk Navrátil o přeložce silnice I/19.

Určitou komplikaci však budou stavební práce znamenat především pro obyvatele sídliště Pod Vodojemem.

„Znovu to potvrzuje, že jediný vjezd na toto sídliště je málo, budeme se tím muset v budoucnu zabývat, abychom alespoň pro tyto krizové situace měli jinou možnost,“ doplnil Navrátil.

Již několik let se diskutuje o propojení sídliště druhou stranou z Vodárenské ulice.

Řidiči musí být u vytržení, glosuje šéf dopravního inspektorátu

O konkrétní podobě uzavírek po dobu prací bude úřad s dodavatelem teprve jednat.

Novoměstská ulice bývala silnicí I/19, po vybudování přeložky kolem průmyslové zóny směrem k Mělkovicím ji Ředitelství silnic a dálnic převedlo do správy města.

Dopravní policisté takové úpravy vítají. „Iniciovali jsme, aby se s tím něco udělalo. Čekáme na to už dlouho. Odbočovací pruhy pomůžou zpřehlednit situaci,“ reaguje vedoucí žďárského dopravního inspektorátu Zdeněk Kubík.

Žďárská radnice ve spolupráci s Krajem Vysočina potom řeší křižovatku u plynárny, kde se potkávají ulice Studentská, Vysocká a Wonkova.

„Domluvili jsme se s krajem, že bychom umístili mini okružní křižovatku. Policie souhlasí, uděláme ještě letos zkušební provoz,“ uvedl starosta Navrátil.

Až bude kraj příští rok rekonstruovat povrchy Wonkovy a Vysocké ulice (II/353), získá křižovatka definitivní podobu.

I v tomto případě policisté plánované změny tříramenné křižovatky, kde chybí vodorovné dopravní značení, posvětili.

„Už aby byla tato křižovatka hotová, včera bylo pozdě. Na Vysocké musí být řidiči odjinud úplně u vytržení, je to divočina, i když tam není velký počet nehod,“ glosuje Zdeněk Kubík. „Řidiči neví, kam až si musí najet. Kruhovým objezdem se všechno zjednoduší,“ míní.

Policie by chtěla kruhový objezd i na Brodské a Revoluční

Obyvatele Žďáru hlavně ve špičce trápí i další křižovatky, na jejichž úpravy se však bude dál čekat. Již několik let se opakovaně řeší podoba překřížení cest v Brodské a Revoluční ulici na výpadovce na Havlíčkův Brod, kde se často stávají dopravní nehody.

„Obě varianty, jak okružní křižovatka, tak i světelně řízená, by znamenaly zábor parkovacích míst. Přestavba vyvolá dost nákladnou investici na řešení nových parkovacích míst. Akce zůstává zařazena v zásobníku plánovaných akcí podle finančních možností města,“ uvedla například už loni v dotazovně na webu města Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování.

Podle policie by měl jednoznačně dostat přednost „kruháč“. „V návrhu byly semafory, ale ty jsou potřeba ve velkých městech, kde je hustá doprava, to ve Žďáře není. Tady by kruháč zklidnil dopravu, pak nebude tolik exhalací a nehod,“ míní vedoucí dopravního inspektorátu.

Křižovatka Jihlavské a Chelčického ulice se změní na kruhovou až s výstavbou další části obchvatu propojující výpadovky na Brno a Jihlavu.