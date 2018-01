Obyvatelé Jihlavy touží po více parkovištích. Stavět je ale není kde

„Musím přiznat, že to je věc, která mě trochu překvapila,“ pronesl projektový manažer Daniel Šesták ze společnosti Mott MacDonald, která na koncepci dopravy do roku 2030 s městskými úředníky spolupracuje.



Na mysli měl to, že oba směry, kterými by se podle názoru obyvatel Jihlavy měl ubírat rozvoj parkovišť, jdou tak trochu proti sobě. Záchytná parkoviště na kraji města mají totiž zabránit tomu, aby se vozy zaplňovalo centrum. Měla by fungovat tak, že zde lidé, kteří přijíždějí do Jihlavy, nechají svá auta a do centra se přesunou městskou hromadnou dopravou. Další parkovací místa přímo ve středu města však jdou, alespoň částečně, proti tomuto trendu.

Podle náměstka primátora zodpovědného za dopravu Vratislava Výborného (ČSSD) by však Jihlava skutečně mohla jít cestou, kdy zkombinuje oba přístupy.

Během letošního roku má být postaveno první záchytné parkoviště na kraji města. Bude u výpadovky na Pelhřimov, v těsné blízkosti ústředního hřbitova nebo čerpací stanice Tank Ono. Město na něj v letošním rozpočtu vyčlenilo 20 milionů korun. Podle původních plánů by mělo pojmout více než stovku aut.

Tato záchytná plocha však zřejmě zůstane na nějaký čas jedinou. „Toto parkoviště uděláme, ale na dalších místech to momentálně nehrozí, protože nemáme pozemky,“ potvrdil Výborný, podle nějž by se pak město mělo zaměřit na další parkovací stání ve svém centru.

„Už ani místní nemají dostatek parkovacích míst, protože se na ně vrhnou vždy ti, kteří do města přijedou,“ přidal svůj postřeh náměstek.

Parkovací dům pod mostem nebude, sjezd by byl příliš drahý

Jeden z prvních parkovacích domů, který by mohl ve městě vyrůst, má v plánu krajský úřad. Stavět ho chce naproti svému sídlu, v ulici Ke Skalce. Tato stavba by mohla pomoct při řešení parkování zejména v oblasti domu zdraví a krajského ředitelství policie.

„V Jihlavě řekli, že se podívají, jakou mají koncepci, a o možnosti parkování u hejtmanství by se diskutovalo. Je to v docházkové vzdálenosti zimáku, fotbalového stadionu… nebylo by to na škodu,“ nastínil možnosti využití hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD).

Dalším místem, kde se uvažovalo o stavbě parkovacího domu, je bývalá továrna Alfatexu pod Brněnským mostem. Její přestavbu plánuje jihlavský podnikatel Jaroslav Dobrovolný. Svůj původní nápad však musel kvůli technickým obtížím trochu poupravit.

„Chtěli jsme při rekonstrukci Brněnského mostu vyměnit mostový nosník, kde by se dalo sjíždět do parkovacího domu. Při projekci vyšlo najevo, že výměna by stála přes třicet milionů korun. To je pro nás cena v současné chvíli neúnosná,“ objasňuje Dobrovolný.

I tak by ale pod mostem mělo vzniknout řádově sto nových parkovacích míst.„A do budoucna se třeba změní stavební technologie, tudíž není vyloučená stavba parkovacího domu,“ dodal podnikatel.

O placená místa nemají řidiči zájem, hledají stání bez poplatků

Otázkou však je, jak velké využití parkovací domy a jiná placená stání v centru města budou mít. Současné zkušenosti totiž ukazují to, že lidem se za parkování příliš platit nechce.

„Všichni chtějí mít zaparkované auto před barákem, nejlépe přímo pod oknama. Drtivá většina podnikatelů pak chce parkovat na náměstí. A nikdo za to nechce platit. Je zde vlastně neřešitelná situace. A jakmile někde uděláte nějaký neplacený kousek, tak je okamžitě plný,“ popisuje Výborný.

Za pravdu mu dává i nedávná zkušenost majitele parkoviště v Křížové ulici. To leží v historickém centru města, přímo na náměstí je to jen něco málo přes 200 metrů. Ani parkovné zde není zdaleka nejvyšší, první hodina vyjde na deset korun, každá další na patnáct.

Jen pro srovnání, přímo na náměstí se parkuje za 30 korun na hodinu a ve dvoře v bývalých kasárnách hned u náměstí se platí dvacetikoruna. I přesto nebývá parkoviště v Křížové ulici zcela plné. To se stalo pouze tehdy, když kvůli technické závadě byla závora u výjezdu neustále otevřená.

Alespoň trochu zlepšit parkovací situaci v centru Jihlavy má do budoucna připravovaný navigační systém. Ten by měl řidičům při vjezdu do města oznamovat, kolik volných parkovacích míst po městě je ještě momentálně volných.