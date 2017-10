Před 90 lety začala éra Voskovce, Wericha a humpoleckého rodáka Honzla

17:03 , aktualizováno 17:03

Letos je to 90 let, co začali spolupracovat a společně se proslavili Jiří Voskovec a Jan Werich s režisérem a humpoleckým rodákem Jindřichem Honzlem. Přímo ve městě míval Honzl jednu z pamětních desek. V roce 1961 ji odhalil herec Miloš Nedbal. Dnes už k vidění na veřejnosti není.