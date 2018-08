Horácké divadlo si pro premiéru nové sezóny vymyslelo fiktivní nářečí

Nový umělecký šéf Horáckého divadla Michal Skočovský (vpravo) na předsezónní tiskové konferenci diskutuje s dramaturgyní Simonou Petrů (zleva), ředitelem divadla Ondrejem Remiášem a dramaturgem Jaroslavem Čermákem.

Novým uměleckým šéfem Horáckého divadla je od letošního června režisér Michal Skočovský. Na postu vystřídal Pavla Šimáka, který rezignoval ze soukromých důvodů.



Co rozhodlo, že jste místo přijal?

Bylo to více faktorů. Moje první zkušenost s Horáckým divadlem, to byla režie inscenace Jediný život, a zkušenost to byla skvělá. Herce i chod divadla jsem tedy znal. Celý soubor je silný a výkony, které podávají, jsou velmi dobré. Také město Jihlava se mi líbí. Podstatná byla i jednání s panem ředitelem, který je vstřícný, otevřený a přímý. Doufám, že vztah, který máme nastavený, vydrží a bude fungovat i nadále.

Nadcházející sezona byla dramaturgicky připravena ještě předchozím uměleckým vedením. Vy budete chystat ty následující. Jakým směrem chcete divadlo posunout?

Kromě klasického repertoáru, který se tu ustálil a je dobře vystavěný, je mojí vizí předkládat to nejlepší. Tedy kvalitní tituly, kvalitní autory a režiséry. To je cesta k divadlu republikového rozměru. Mým velkým snem je přilákat do divadla mladého diváka. Na tom chci zapracovat co nejvíc.

Co chce vidět mladý divák?

Není jednoduché na to odpovědět. Mladé určitě nebude zajímat pohádka o Bajajovi, protože tu máme Instagram, který je mnohem zajímavější. Samotný Bajaja jako archetyp není špatný, ale musíme ho přibližovat trochu jinak. Tak jako se vyvíjí společnost, musí se vyvíjet i divadlo. Nemůže zůstat na jednom bodě. My se nesmíme a nemůžeme zakonzervovat.

Pocházíte z Moravy. Usídlíte se teď v Jihlavě, nebo budete dojíždět?

Už jsem se do Jihlavy přestěhoval a zabydlel. Zatím nemám trvalé bydliště, ale doufám, že i to se stane. Pocházím z Brna, šest let jsem žil i v Londýně, jsem zvyklý na velká města. Teď spíš vyhledávám intimitu těch menších. Moc se mi líbí, jak je Jihlava zelená, a já si rád dělám dlouhé procházky.