Body jihlavští fotbalisté nesbírají, vedou ale v narozených dětech

17:43 , aktualizováno 17:43

Co se bodového konta týká, není to z pohledu FC Vysočina v nové prvoligové sezoně žádná sláva. Úplně jiná „liga“ to je ovšem v počtu narozených dětí. Za posledních pár měsíců jich přibylo tolik, že už by to skoro vydalo na jednu menší třídu v jeslích. Narození potomka oslavilo šest hráčů.