O whisky z Třebíče je zájem po celém světě, firma otevírá první bary

„Jsme ve fázi stáčení dvaceti tisíc lahví. Stáčíme denně, abychom mohli odbavit objednávky. Od srpna jsou v obrovských číslech,“ řekl provozní ředitel Trebitsch old town distillery Ondřej Chládek.



Firma chce pro příští rok vyprodukovat 60 tisíc lahví, v roce 2020 pak o dalších dvacet tisíc více. Zájem o whisky značky Trebitsch je podle Chládka napříč světem od Japonska po USA či Kanadu.

„Chuť naší whisky si zákazníky získává sama, nemusíme to tlačit marketingem ani nižší marží,“ chlubí se marketingový ředitel Trebitsch Holding SE Luboš Denner.

Devadesát procent světového trhu podle něho tvoří smíchaná whisky z více druhů stáří. „My jsme v segmentu single malt, čili jednodruhové sladové whisky, což z tohoto světového trhu představuje deset procent,“ zdůrazňuje.

Jak dodává, trendem je, že hoteliéři a vybrané bary se od obrovských průmyslových palíren ohlížejí po menší výrobě s ruční prací na výrobě ušlechtilého alkoholu. „To děláme my. Je to podobný trend, jakým jsou třeba minipivovary,“ podotkl Luboš Denner.

Jeden whisky bar otevřou v Třebíči, druhý chtějí mít v Praze

U zrodu třebíčské whisky stála před jedenácti lety myšlenka současného šéfa výroby Tomáše Dyntara otevřít si v Třebíči bar, jehož hlavním lákadlem by byla vlastnoručně vyrobená whisky. Naplnil první soudky.

A chuť nápoje při degustaci nadchla Ondřeje Chládka, jenž pak inicioval založení struktury firem, marketingového týmu, zvýšení výroby i následné investice do bývalého lihovaru v Šebkovicích na Třebíčsku. Ten nyní firma rekonstruuje. Tam se také v současnosti fyzicky whisky vyrábí. Tomáš Dyntar dohlíží na její chuť.

V rohovém domě na ulici Leopolda Pokorného v třebíčské židovské čtvrti, kde se nápad zrodil, je nyní menší sklad a stáčírna speciálních malých sérií whisky. Během listopadu tady otevřou stylový značkový Trebitsch whisky bar.

„Tady děláme malé série, například whisky finish, kdy po třech letech zrání obilného destilátu v novém dubovém sudu whisky putuje dozrát do jiného sudu, kde předtím byl například rum, brandy, madeira nebo porto. Tím chuť whisky získá další odstíny,“ popsal Chládek.

Během půl roku firma plánuje otevřít další whisky bar v Praze Na Příkopech u Divadla Broadway.

Půl litru za tisícovku. Za pár let ji chtějí stáčet milion litrů ročně

Vlajkovou lodí společnosti je čtyřicetiprocentní Trebitsch Czech Single Malt Whisky. Patří k nejdražším na českém trhu - půllitrová láhev stojí skoro tisíc korun. Lze ji koupit v řetězci Makro. Letos v srpnu získala od pražské Židovské obce mezinárodní certifikát, který potvrzuje její košer kvalitu.

Firma prošla transformací do zvolna rostoucího holdingu Trebitsch Holding SE, který nyní tvoří pět firem s patnácti zaměstnanci.

„Rádi bychom se tady za deset let sešli a řekli si, že stáčíme milion litrů. Působí to velkolepě, ale je to minimum. Vždyť jenom tullamorky se ročně v Česku vypije milion litrů. Poptávky od importérů nám chodí z celého světa,“ popsal marketér Denner.

V Třebíči letos stáčí svou první čtyřletou whisky. „Příští rok budeme stáčet pětiletou. Od tříleté whisky bychom pak chtěli ustoupit a dostat se ke starším ročníkům. Už nyní zakládáme i whisky šestiletou, dvanácti- a osmnáctiletou,“ popsal Chládek.

Dřevo na sudy získávají třebíčští distileři z Tokaje, což je východ Slovenska, sever Maďarska a část Rumunska. „Slovenští bednáři pro nás z toho dřeva dělají 225litrové sudy, které by měly vydržet třicet let,“ popsal Chládek.