Z parku zmizela upomínka na zavražděného Jakuba, jeho otec ji chce zpět

Slovenský dělník Antonín Novák v květnu před deseti lety z dětského hřiště v parku odvedl devítiletého Jakuba Šimánka. V nedaleké ubytovně ho znásilnil, pak ho odvlekl za město a zavraždil ho. Odsouzen za to byl na doživotí.

Ihned poté, co se okolnosti otřesného činu dostaly na veřejnost, spontánně v koutku hřiště v parku vzniklo pietní místo s Jakubovými fotografiemi, květinami, obrázky i svíčkami. Až o čtyři roky později ho nahradila oficiální pamětní deska, jež byla zasazena do konstrukce hodin.

Tato část brodského parku však letos prochází rozsáhlou revitalizací. Hřiště srovnala stavební firma se zemí, upravuje jeho okolí, rybníčky i svahy. Na místě, kde si dříve hrály děti, roste budova, kde by měli návštěvníci i správce parku najít zázemí.

„Byl jsem se tam v létě podívat. Na místě hřiště je staveniště, hodiny jsou pryč a s nimi i pamětní deska. Vadí mi, že nás o tom nikdo neinformoval. Hodiny byl dar městu, na který přispěli sponzoři, výroba samotné desky stála 30 tisíc korun,“ podivoval se Jakubův otec Hynek Blaško.

„Tragédie se tu nestala. Nechceme oltář, kde by se kupily hračky“

Pamětní deska byla sundána a uskladněna. „Byla protokolárně předána do areálu technických služeb. Je v jejich skladu,“ odpověděl vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Podle vedení města se už ovšem hodiny s deskou na původní místo nevrátí. „Nezapadají do nového kontextu daného prostoru, architekt má výhrady,“ vysvětluje místostarosta Libor Honzárek. Jak dodal, hodiny samotné se nejspíš přestěhují k hřišti v Plovárenské ulici.

Co ale bude s pamětní deskou, není dosud jasné. „Je otázka, jak a zda vůbec na tomto místě nějaké pietní místo znovu tvořit. Ta samotná tragédie se zde nestala, došlo tu jen k prvnímu kontaktu pachatele a jeho oběti,“ konstatoval Honzárek.

„Maximálně by tu mohla být nějaká drobná připomínka. Nechceme nic, kde by se hromadily hračky a svíčky, žádný oltář. Jakub má svůj kout v základní škole V Sadech. Podle architekta má toto místo v lidech evokovat jiné nálady než pietu,“ doplnil.

„Kdyby tu byl mrakodrap, ať ji klidně pověsí na dveře mrakodrapu“

Tato slova však Jakubova otce nadzvedla. „Jestli se takhle chovají živí k mrtvým, tak co pak tady kdo chce? Ta deska nebyla samoúčelná, sloužila i jako varování pro ostatní,“ rozhořčil se Hynek Blaško, který se o víkendu bude ucházet o post senátora za Havlíčkobrodsko a Chrudimsko.

„Město by desku mělo zakomponovat na to samé místo, odkud ten parchant Jakuba odvedl. Kdyby tam byl mrakodrap, ať ji klidně pověsí na dveře mrakodrapu. Trvám na tom, aby se pamětní deska vrátila na své místo,“ zdůraznil Blaško.

„Pobavíme se s architektem, jakým způsobem by se to dalo citlivě udělat,“ konstatoval Honzárek.

Návrat desky ale neslíbil, spíš hovořil o jiné připomínce Jakuba.

Není to přitom poprvé, kdy se ohledně připomínky Jakuba Šimánka dostalo vedení města do sporu s lidmi okolo jeho otce. Stalo se tak už před šesti a půl roky, kdy nejprve zastupitelé pamětní desku odmítli na hřiště vůbec instalovat.

Děti by se bály na hřiště chodit, zdůvodnil nesouhlas místostarosta

„Jsem v šoku, nečekala jsem to. Jakub Šimánek se stal ikonou, na školách se o něm mluví, jeho případ pomohl zachránit životy jiným dětem,“ nechápala v tu dobu Jana Kostelníková ze sdružení Přijdu včas, která hodiny vytvořila a nápad osadit je pamětní deskou přednesla.

Tehdejší brodský místostarosta Ivan Kuželka rozhodnutí zdůvodňoval tím, že se černá deska na hřiště nehodí a nevypadala by tam pěkně.

„Není nutné to takto oficiálně připomínat. Pro ostatní děti by to byl odstrašující případ, bály by se na hřiště chodit,“ říkal.

Jakub Šimánek se ztratil v roce 2008, první květnovou neděli odpoledne. Odešel si hrát na hřiště do parku, domů se však nevrátil. Desítky záchranářů, policistů, hasičů i dobrovolníků ho několik dní marně hledalo. Po pár dnech vyšetřovatelé i rodiče začínali tušit, že se Jakub stal obětí trestného činu.

To se potvrdilo o měsíc později. Kriminalistům se po zveřejnění identikitu přihlásil s podezřením na jednoho ze svých hostů provozovatel ubytovny v sousední ulici Na Valech. Slovenský dělník Antonín Novák byl zatčen na Kolínsku v červnu. Teprve on přivedl vyšetřovatele k železniční trati pod Papšíkov, kde chlapce udusil a ukryl jeho tělo. Zavraždil ho údajně proto, že se Jakub chtěl svěřit doma. Novák byl v únoru 2009 odsouzen na doživotí.