Auta bourala na staveništi, které mělo z D1 zmizet. Zemřel spolujezdec

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek krátce před sedmou hodinou večer.

„Sedmadvacetiletý řidič osobního auta Audi A5 s maďarskou registrační značkou zřejmě přehlédl zákazové značky na exitu 147 Velké Meziříčí-východ a najel do uzavřeného úseku dálnice,“ hlásila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Následně podle ní pokračoval v jízdě až za 149. kilometr, kde je rozestavěný most.

„Najel do stavby, kde havaroval nárazem do svodidel a zábradlí mostu, přičemž došlo k těžkému zranění sedmačtyřicetiletého spolujezdce, který seděl na předním sedadle. Muž svým těžkým zraněním při převozu do nemocnice podlehl,“ doplnila Čírtková.

Stejným způsobem a ve stejnou dobu projížděl po dálnici D1 ve směru na Brno také jednatřicetiletý řidič osobního vozu Škoda Octavia. Na uzavřeném dálničním nájezdu v kilometru 146 nerespektoval značení zakazující vjezd a pokračoval do stejné místo jako dříve audi.

„Zde nepřizpůsobil rychlost vozidla, nestihl včas dobrzdit před ukončením betonového povrchu tělesa dálnice a pokračoval v jízdě, kdy narazil do betonové mostní konstrukce, od které bylo vozidlo odraženo na středová zdvojená ocelová svodidla,“ popsala další nehodu policejní mluvčí.

Dálnice byla na několik hodin uzavřena

V autě cestovali kromě řidiče ještě dva spolujezdci. Všichni tři muži byli převezeni na vyšetření do nemocnice.

„Do vozidla Audi A5, které havarovalo v místě bezprostředně před tím, Škoda Octavia nenarazila. Policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově řeší tuto dopravní nehodu samostatně,“ dodala Čírtková s tím, že v obou případech byla u řidiče dechová zkouška na přítomnost alkoholu negativní.

Dálnice musela být poté v místě dopravních nehod zcela uzavřena kvůli vyprošťování. Na místo byl přizván také soudní znalec z oboru dopravy.

Hodinu po půlnoci se podařilo zprůjezdnit jízdní pruh a před půl druhou byla dálnice už opět plně průjezdná.

Přesné příčiny a okolnosti obou nehod policisté vyšetřují. To, že se staly téměř jednom okamžiku na totožném místě, podle nich může mít hned několik vysvětlení.

„Může se stát, že například nemají aktualizovanou navigaci a tu značku prostě přehlédli,“ uvedla Čírtková.

Stává se prý ale také to, že někteří řidiči si jízdou přes zmiňované staveniště zkracují cestu.

„Ano, i takovou zkušenost policisté z dálničního oddělení mají,“ potvrdila policejní mluvčí. „V tom místě se jede v jednom pásu, ovšem někteří řidiči vjedou do druhého, který je pouze pro vozidla stavby, a na konci se pak zase zařadí. Proto je tam ta zákazová značka,“ vysvětlovala.

Nejčastěji podle ní dochází k podobným porušováním zákazu vjezdu hlavně ve večerních a nočních hodinách.

Stavební firmy měly ve zmiňovaném úseku do konce listopadu plně zprovoznit rekonstruovanou část na zimní sezonu, místo toho ale hrozí, že omezení potrvá až do února. A že se bude muset kvůli zimní údržbě přerušovat provoz.