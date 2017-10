Na D1 se vrací úsekové radary, ohlídají osmdesátku u Velkého Meziříčí

Úsek dálnice mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou se modernizuje. Provoz je zde sveden do jednoho pásu, jezdí se jím ve dvou provizorních pruzích v každém směru. Mezi kilometry 146 a 153 je osmdesátka. Ne všichni řidiči jí ale dodržují.



Proto se už dříve ministerstvo dopravy společně s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) dohodlo na osazení úseku kamerami a zahájením úsekového měření rychlosti.

Při vjezdu na opravovanou část dálnice vozidlo zaznamenají kamery, stejně tak při výjezdu. Podle doby, za jakou úsek vůz projel, se vypočte jeho průměrná rychlost. Pokud je vyšší než osmdesát kilometrů v hodině plus určitá tolerance, je přestupek zaznamenán a provozovateli vozidla přijde dopis s výzvou k zaplacení pokuty.

Ve středu obdržel meziříčský úřad, který jako spádová obec s rozšířenou působností bude přestupky řešit, atest o kalibraci zařízení. K zahájení plného provozu tak zbývají už možná jen hodiny.

Úřad ladí poslední detaily, čeká několik stovek přestupků denně

„Ladíme poslední technické detaily. V průběhu počátku příštího týdne systém spustíme do ostrého provozu,“ uvedl vedoucí dopravního odboru Jiří Pospíchal.

„Zbývá odladit bezproblémový přístup do spisové služby. To nejdůležitější jako jsou technologie, rozšířené prostory a přístup do centrálního registru už máme,“ upřesnil tajemník městského úřadu Marek Švaříček.

Úsek dálnice mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou patří k nejméně vytížením na celé D1. Přesto jím denně projede téměř 40 tisíc aut. Podle dřívějších zjištění z testovacího provozu jich překročí nejvyšší povolenou rychlost dvě až tři procenta. Úřad ve Velkém Meziříčí se tak bude muset vypořádat se stovkami až tisícem přestupků denně.

„Připravovali jsme se na to poměrně dlouho dopředu, město to přišlo na tři miliony korun. Do jara navíc přijmeme čtyři nové zaměstnance, kteří budou mít agendu na starosti. Rada města už schválila navýšení počtu pracovních míst,“ konstatoval Švaříček.

Měření skončí v poplovině listopadu, znovu začne na jaře

Přibližně dva miliony stály stavební úpravy kvůli rozšíření přestupkové agendy. Úředníci se nastěhovali do bývalé zasedací místnosti, pro tu zas vznikly prostory v podkroví úřadu. Za další milion úřad pořídil potřebné softwarové vybavení a nakoupil zařízení na ukládání digitálních dat.

Na dálniční přestupky byl zatím vyčleněn jeden pracovník úřadu. „Další čtyři k němu přibudou postupně podle toho, jak bude počet přestupků narůstat,“ dodal tajemník.

Úsekové měření rychlosti u Velkého Meziříčí bude však v provozu jen pár týdnů. Podle úmluvy ŘSD a ministerstva dopravy by měly práce nejpozději 18. listopadu končit, následovat bude zimní přestávka. Znovu se rozeběhnou až na jaře. A s nimi i měření.

„V příští sezoně se bude rychlost měřit opět jen po dobu stavebních prací. Stále platí, že vyjma tunelů nechceme mít na žádné české dálnici ‚velkého bratra‘,“ vzkázal mluvčí ŘSD Jan Rydl.

Nově přijaté úředníky si Meziříčí ponechá minimálně tři roky

Noví úředníci ve Velkém Meziříčí by však měli zůstat déle. „Agenda bude určitě nějakou dobu dobíhat, na dořešení přestupků jsou dle zákona tři roky. Je možné, že během té doby se s podobným měřením začne v jiném úseku. V nejhorším případě pak tým rozpustíme,“ naznačil Marek Švaříček.

Na dálnici D1 bude úsekové měření mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou momentálně jediné v ostrém provozu. Během letoška chvíli fungovalo v úseku mezi Psáři a Souticemi, dnes už se tam ale neměří. „Modernizace se tam posunula do další fáze,“ vysvětlil Rydl.

V budoucnu by se měla rychlost měřit na dalších pěti opravovaných úsecích. ŘSD vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele systému už v lednu, v létě ale Úřad na ochranu hospodářské soutěže tendr zrušil (více čtěte zde). ŘSD tak vyhlásilo soutěž znovu (dočtete se zde). „Jsme před otevíráním obálek,“ přiblížil Jan Rydl, v jaké fázi momentálně druhá soutěž je.