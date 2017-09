Jihlava chce dálnici kolem města bez poplatku, sloužila by jako obchvat

Každé ráno sedá do auta a vyráží do práce ve strojírenské společnosti Bosch Diesel v Jihlavě. Jelikož bydlí v jedné z obcí východně od krajského města, má hned několik možností, kudy do zaměstnání dojet.



„Do práce jezdím přes Henčov, tam ale dali zákaz průjezdu. Další možností je vyrazit přes Jihlavu. To ale kvůli věčně zacpaným Březinkám taky není zrovna nejlepší volba,“ tvrdí žena, která si nepřála zveřejnit své jméno, ale jejíž totožnost redakce MF DNES zná.

Pak je zde ještě třetí varianta - u Velkého Beranova najet na dálnici a po sedmi kilometrech z ní sjet na exitu v Jihlavě-Pávově. Ze všech tří možností je to ta zdaleka nejrychlejší, jenže není nejlevnější. Je totiž potřeba koupit si dálniční známku. Ta s roční platností vyjde na 1 500 korun.

„Sice si ji kupuji, ale kdyby byl úsek mezi Velkým Beranovem a Pávovem bez poplatku, bylo by to fajn, protože na druhém autě, které někdy musím použít, ji nemáme,“ říká řidička.

Magistrát nechce ucpanou Jihlavu. Nápad chválí i opozice

A do budoucna by skutečně nemusela být dálniční známka potřeba. Jihlavský magistrát se totiž chystá zahájit jednání s ministerstvem dopravy o tom, aby zmíněný sedmikilometrový úsek dostal výjimku ze zpoplatnění.

„Chceme, aby sloužil jako severní obchvat Jihlavy. V současné chvíli nám totiž pracovníci firem Bosch nebo Automotive Lighting, kteří bydlí třeba na Žďársku, při odjezdu z práce zahltí komunikace například u Helenína. Kdyby byl ten kousek dálnice bez poplatku, mohli by na ni v Pávově najet a jet k Velkému Beranovu, kde by opět sjeli. Nám by se pak neucpávalo město,“ předestřel svou vizi náměstek primátora zodpovědný za dopravu Vratislav Výborný z ČSSD.

Ministru dopravy Danu Ťokovi (nestraník za hnutí ANO) ji přednese při osobním jednání 10. října. Pokud by Jihlava se svým požadavkem uspěla, nebyla by jediným sídlem v republice, kde podobný systém funguje. Bez poplatků jsou dálniční úseky například kolem Brna nebo Prahy.

„Tato varianta se sama nabízí. Bylo by to velmi levné řešení a tento krok města chválím. Doufám, že budeme úspěšní a povolení od ministerstva dostaneme,“ okomentoval aktivitu vedení města opoziční zastupitel Jaroslav Vymazal z ODS, jenž se dříve o dopravu na magistrátu staral.

Ministerstvo osvobození od poplatku zatím neplánuje

Jihlavě by se hodilo, kdyby se jí podařilo ministerstvo přesvědčit ještě předtím, než ve městě příští rok začne plánovaná rekonstrukce Brněnského mostu. Magistrát už delší dobu hledá objízdné trasy, na něž by odklonil více než 14 tisíc aut denně, která po mostě přejedou. Nezpoplatněná dálnice by byla více než vítanou pomocí.

Jenže ke kýženému cíli vede ještě dlouhá cesta. Ministerstvo dopravy totiž zatím neplánuje, že by umožnilo jezdit po dálnici kolem Jihlavy zadarmo.

„Návrh vyhlášky připravený ministerstvem dopravy nepočítá s osvobozením od poplatku u tohoto úseku. Totéž platí i pro další úseky na D1 mezi Prahou a Brnem. Návrh je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, kde se o něm ještě povede debata,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Nejvíce pracovníků jezdí denně za prací do pávovské průmyslové zóny, kde sídlí největší zaměstnavatel v kraji - společnost Bosch Diesel. Ta odmítá komentovat, zda by pro ni nebo její zaměstnance mělo zrušení poplatku nějaký přínos.



„Rozhodnutí státních, případně samosprávních orgánů o zrušení poplatků za užívání dálnice D1 v okolí Jihlavy nemůžeme komentovat. Jedná se výlučně o rozhodnutí a kompetenci těchto orgánů,“ uvedl mluvčí firmy Mojmír Kolář.