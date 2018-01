Řidiči kamionů v koloně na D1 zahájili přestávku, rozjet se jim nechtělo

Ve středu odpoledne odpočívající řidiči kamionů zablokovali dálnici mezi Velkým Meziříčím a Měřínem ve směru na Prahu.



„V tomto úseku nejsou hlášeny žádné nehody, průjezdu ale často brání odstavené kamiony, které opustili řidiči. Ti navíc hazardují se svými životy, neboť přecházejí dálnici přes rozjetý opačný směr,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Že k takovým případům dochází, potvrdila i policejní mluvčí Dana Čírtková. Kolona před hromadnou nehodou se začala rozjíždět před devátou hodinou. Šoférům mnohých kamionů se však jet dál moc nechtělo.

„Od rána kamiony obcházíme a jejich řidiče budíme. Z místa je posíláme pryč, některé nutíme, aby se rozjeli a pokračovali v jízdě,“ konstatovala policejní mluvčí. Odpoledne po patnácté hodině desítky až stovky kamionů stály mezi kilometry 124 až 145.

Na pokyn policie musí kamiony na odstavné plochy, ty ale chybí

Problém je v tom, že řidiči, kteří se do kolony zařadili později, museli zahájit povinnou bezpečnostní přestávku. Do jejího ukončení by se neměli hnout z místa. Jenže stát případně i několik hodin na dálnici není možné.

Policisté tak řidičům mohou přikázat, aby přestávku přerušili. „Musí na nejbližší odstavné parkoviště a tam mohou v přestávce pokračovat. Důležitější je v tomto případě dálnici zprůjezdnit,“ pravila Dana Čírtková.

Policisté v tom případě vydávají šoférům potvrzení pro případ, že by jiná hlídka v budoucnu zkontrolovala tachografy a zjistila nedodržení bezpečnostních přestávek.

S kamiony by měli řidiči sice dojet na nejbližší odstavné parkoviště, při obrovském množství vozidel v koloně to však není možné. Všechna odpočívadla jsou beznadějně plná.

Máme plán, říká ŘSD. Za 10 let ale moc odpočívadel nepřibylo

Do kritiky tohoto stavu se pustil i vysočinský hejtman Jiří Běhounek. „Až při kolapsu dálnice, kdy kamiony musí zůstat stát a blokují jízdní pruhy, si znovu připomínáme absenci jakýchkoli funkčních a kapacitně vyhovujících odstavných ploch pro nákladní vozy,“ pravil.

„Ani po téměř deseti letech po jarní řetězové nehodě na stejném úseku D1 s více než dvěma stovkami havarujících vozidel provozovatel dálnice nic pro zlepšení situace neudělal,“ prohlásil hejtman.

„Ředitelství silnic a dálnic se musí rozhoupat a absenci odstavných parkovišť s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím zázemím řešit,“ volá Běhounek.

Ředitelství silnic a dálnic takovou kritiku odmítá. „Toto je zcela mimořádná situace, na kterou se nikdy nelze stoprocentně připravit,“ tvrdí mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dodává, že ŘSD má plán rozvoje odstavných ploch pro kamiony. Zároveň ale podotýká, že při intenzitě dopravy na D1 a její roli jako tranzitní evropské komunikace se nikdy nepodaří plně uspokojit poptávku v případě mimořádných situací.