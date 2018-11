Na jaře začne nejtěžší část přestavby D1, rozšíří se most nad Meziříčím

Bude to jedna z nejnáročnějších akcí modernizace dálnice D1. Během ní se do roku 2020 rozšíří i most nad Velkým Meziříčím. Práce spolykají stovky milionů korun a pro motoristy budou znamenat podstatná omezení. Vedení města se už nyní chystá na dvouleté dopravní komplikace.