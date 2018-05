O cyklostezku skrz Stvořidla by Foglar nestál, tvrdí odpůrci v petici

Nesouhlas s natažením asfaltové stezky podél řeky Sázavy mezi Ledčí a Světlou nad Sázavou dosud projevovali jen přátelé facebookového profilu Za Stvořidla a jejich divočinu. Protestní hlasy nyní výrazně posílily dva spolky, které se mimo jiné starají o kulturní a společenský život celého regionu.



„Se znepokojením sledujeme záměr vybudovat cyklostezku podél Sázavy. Stvořidla představují území nenarušené lidskou činností a patří k posledním místům, kde se může člověk dotknout podstaty přírody,“ píší v úvodu petice její autoři. Mezi nimi jsou například lipnický kastelán a místostarosta Marek Hanzlík nebo spisovatel a „toufarolog“ Miloš Doležal.

„Cyklostezka představuje zásadní zásah do této lokality, charakter místa by se nenávratně proměnil. To, co je vzácné a co obdivujeme, by cyklostezkou bylo ohroženo. Cyklostezka by zbytky divoké přírody zcela zničila či hrubě znehodnotila,“ tvrdí.

Pozastavují se i nad nápadem pojmenovat asfaltovou cyklostezku po spisovateli Jaroslavu Foglarovi. Ten měl k celé lokalitě sice vřelý vztah, ale takovou stezku by podle nich jistě nechtěl. „Na Stvořidlech obdivoval jejich divokost, nedostupnost a nenarušenost civilizací. Tady učil své skautské následovníky vztahům ke světu a krajině a krásy tohoto údolí oslavil ve svých knížkách,“ upozorňují autoři petice.

Pro úřad ve Světlé aktivisté partnerem nejsou, je jím jen kraj

Petici v elektronické verzi zveřejnili na konci dubna. Během několika dní ji podepsaly téměř dvě stovky lidí. Velká většina z nich je však z různých koutů republiky, ze Světlé, Ledče či okolních obcí je jich odhadem čtvrtina.

„Na bydlišti nezáleží, příroda patří všem,“ podotýká Zdeňka Zvěřinová ze skupiny Za Stvořidla a jejich divočinu, sama ze středních Čech.

Vedení radnice ve Světlé nad Sázavou, které je největším propagátorem cyklostezky, na petici a nesouhlas odpůrců stavby nehodlá reagovat. „Stát má mechanismy a možnosti kontroly takových záměrů. Nechme to na něm, nikoliv na aktivistech,“ říká starosta Jan Tourek.

Jak dodává, partnerem na jednání pro něj bude pouze Kraj Vysočina. Ten musí nyní posoudit, zda je vedení cyklostezky přírodní rezervací možné, a stanovit podmínky, za nichž by to bylo uskutečnitelné.

Když v jiných zemích stezky rezervacemi vedou, proč ne zde?

„My na Sázavě žijeme a rozhodně jí nechceme nikterak ublížit. Už vůbec nechceme přírodu ničit. Jen bychom ji rádi zpřístupnili více lidem. Třeba vozíčkáři by se na Stvořidla jinak nepodívali. Cyklostezka by pomohla celému regionu a lidem, kteří zde žijí. Teď je otázka, co je důležitější. Nechat Stvořidla tak, jak jsou, nebo udělat radost spoustě lidí?“ dodává světelský starosta.

Na jeho stranu se staví i mnoho místních. „Toto propojení způsobí několikanásobně menší škody než ‚tábornická‘ část u železniční zastávky i než pěší túry po vyšlapaných cestičkách podél Sázavy. Úspěch stezky podél řeky je neoddiskutovatelný a je velkým přínosem pro ty, kteří na Stvořidlech relaxují,“ domnívá se jeden z obyvatel Ledče, který reagoval na petici.

Zároveň upozornil na to, že vést cyklostezku přírodní rezervací není až tak výjimečné. Hlavně v západní Evropě je to podle něj obvyklé. „Ve vyspělejších zemích pochopili, že je lepší chráněnými oblastmi zbudovat stezky a nenechat vše jen pro vyvolené či nekontrolované konání jednotlivců,“ dodává.

S asfaltem vás sem nepustíme! A světelská radnice slevuje

Trhlin však má projekt více než dost. Tou největší je světelskou radnicí požadovaný asfaltový povrch cyklostezky kvůli co nejsnazší údržbě. Jenže podle biologického posudku, který bude jedním z podkladů pro rozhodování krajského úřadu, je asfalt s přírodní rezervací neslučitelný.

A ostře proti němu v posledních měsících vystupuje i obec Trpišovice, v jejímž katastru se většina rezervace nachází. „Tvrdí, že nás s asfaltem do svého katastru nepustí,“ tlumočil požadavek Trpišovic světelský místostarosta Josef Hnik.

Radnice ve Světlé tak pomalu začíná ze svých nároků slevovat. A jak z vyjádření místostarosty vyplývá, nemusela by do budoucna na asfaltu trvat.

„Třeba v parcích se používá uválcovaná prosívka. To je přírodní materiál, který ničemu neublíží. Ve spoustě chráněných oblastí jsou takové cyklostezky. Je možné, že nakonec budeme směřovat k úpravě stávající cesty tímto směrem,“ připustil Josef Hnik.

Propojit Světlou nad Sázavou a Ledeč je velkým snem obou měst. Z obou už část cyklostezky vede - z Ledče do Sluneční zátoky a ze Světlé do Smrčné. Zbývá vybudovat posledních zhruba šest kilometrů skrz přírodní rezervaci Stvořidla.