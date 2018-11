Nejdražší cyklostezka na Vysočině vyjde na 77 tisíc za metr, podjede most

Nová cyklostezka by měla vést po levém břehu řeky Sázavy kolem hotelu Slunce. Je to jeden z posledních úseků, který po obou březích řeky dosud chybí. Navíc je přímo v centru města. Začínat bude u kostela svaté Kateřiny, končit před katastrálním úřadem.



Havlíčkobrodští radní už znají firmu, která by se měla o stavbu postarat. Cena prací činí ještě o sedm milionů víc, než zněly původní odhady. V průměru by jeden metr cyklostezky vyšel téměř na 77 tisíc korun.

„Je to hodně vysoká částka. Tolik nejsme z vlastního rozpočtu schopni sami zaplatit. Stavět se tak začne pouze za podmínky, že se nám podaří získat vysokou spoluúčast formou dotace,“ konstatoval brodský místostarosta Libor Honzárek.

„Zažádali jsme rovnou o dvě dotace. Peníze bychom rádi získali z IROP (Integrovaný regionální operační program), odkud bychom mohli obdržet až 90 procent nákladů. Pojistili jsme to žádostí i u Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodal místostarosta.

Investici razantně prodraží lávka pod kamenným mostem

Pro novou stavbu už město získalo potřebné pozemky, má platné stavební povolení. Cyklostezka na většině trasy nebude nikterak složitá. Povede po rovině, jen přes ústí potoka Žabince naproti Bille bude třeba položit krátký můstek.

Co investici razantně prodražuje, je křížení s Dolní ulicí u kostela svaté Kateřiny. Ta vede po starém kamenném mostě, který bude muset cyklostezka překřižovat, respektive podjet.

„Na levé straně řeky, kudy cyklostezka povede, není žádný břeh, koryto začíná hned u pilíře mostu. Bylo třeba přijít na to, jak tudy stezku vést, aniž by narušila průtočný profil řeky a aniž by ji poškodila případná velká voda,“ popsal už dříve Honzárek.

Projektanti řešení našli, je však nákladné a stavebně náročné. Pod krajním obloukem mostu protáhli stezku po lávce široké tři a čtvrt metru. Cyklisté by měli projíždět přibližně půl metru nad vodní hladinou a dva a půl metru pod kamennou mostní klenbou.



Doba výstavby cyklostezky by neměla přesáhnout půl roku

Speciální konstrukci by měly nést piloty zaražené pod konzolí do dna řeky mimo osu lávky tak, aby nebránily průtoku vody. Konzole by měla odolat případné velké vodě a neměla by při eventuálních povodních mostní oblouk ucpat.

Zda se skutečně začne stavět, závisí kromě dotace také na tom, zda investici odsouhlasí v rámci schvalování rozpočtu na příští rok i zastupitelé.

„Bude to i o jejich vůli. Vedení města ale jasně deklarovalo, že bychom tuto cyklostezku rádi vybudovali a že k ní upínáme své síly,“ prohlásil Honzárek.

Pokud by se podařilo obě podmínky splnit nejpozději do jara, už na podzim by se po nové trase mohlo jezdit. Doba výstavby by neměla přesáhnout půl roku. Cyklisté by poté mohli projet téměř z jednoho konce města na druhý po obou březích řeky.

V plánu jsou i stezky na hřbitov, do Perknova a napříč Rozkoší

Drahý úsek podél Sázavy za hotelem Slunce ale není jediným, které město v nejbližší době plánuje budovat. V úmyslu má ještě další dva. Ty už ale budou podstatně levnější a jednodušší.

Jeden úsek se bude v příštím roce dokončovat u hřbitova. Vznikne v souvislosti s novým parkovištěm, které se v této době zrovna buduje. Navazovat bude na stezku se smíšeným provozem chodců a cyklistů v Masarykově ulici a obě skupiny lidí bezpečně dovede až ke hřbitovu.

Druhá pak naváže na nedávno otevřenou cyklostezku podél Ledečské ulice. Město má v plánu ji protáhnout až do Perknova. Tomu je ostatně nově uzpůsoben i most před veterinární správou, jehož oprava končí.

Zde ovšem není jasné, zda se začne stavět už v příštím roce. „Reálné to je. Bude mimo jiné záviset i na tom, co zastupitelé schválí. V případě Perknova se momentálně dokončuje projekt pro stavební povolení,“ konstatoval Libor Honzárek.

Otázkou nejspíš až delší budoucnosti je rovněž připravované propojení Havlíčkovy a Ledečské ulice. Tato cyklostezka by měla vést podél Pivovarského potoka napříč novým sídlištěm Rozkoš a měla by se stát součástí takzvaného zeleného okruhu města.