Co sto metrů, to 6 milionů. Na superdrahou cyklostezku chce Brod dotaci

Nebude to žádná dálnice či letištní ranvej. Půjde o obyčejnou cyklostezku podél řeky v centru města. Přesto může každý metr její délky stát i hodně přes 60 tisíc korun.

Radnice v Havlíčkově Brodě finišuje s přípravami na stavbu úseku, který bude jedním z nejdražších v republice. Náklady na položení přibližně 300 metrů dlouhé asfaltové stezky jsou astronomické. „Odhady se blíží ke dvaceti milionům korun,“ podotkl místostarosta Čeněk Jůzl (KDU-ČSL). Ani ty nejoptimističtější se nedostanou pod 16,5 milionu.

Město v tomto týdnu získalo poslední potřebné pozemky, které bude pro budování potřebovat. A vzhledem k účelu, k jakému poslouží, ani na nich nešetřilo.

„Protože kvůli cyklostezce bude potřeba určitou část zeleně vykácet, musíme ji nahradit novou výsadbou. A tu je třeba provést v dané lokalitě. Nemůžeme sázet na cizích pozemcích, proto jsme právě kvůli tomu museli odkoupit plochu za hotelem Slunce,“ popsal nezvyklou situaci místostarosta Čeněk Jůzl.

Město tak od původního majitele vykoupilo zhruba 200 metrů čtverečních pozemků. Jedná se o úzký pás, který za hotelem navazuje na zaslepenou cestu. Město za tuto půdu utratí přibližně 140 tisíc korun.

Přes tři metry široký pruh mezi klenbou mostu a hladinou řeky

Úsek za hotelem je posledním, který v centru Brodu chybí k tomu, aby cyklisté mohli nerušeně projet podstatnou částí města na kole po obou březích Sázavy. Po opačném břehu mezi Dolní a Masarykovou ulicí už stezka vede mnoho let.

Důvodem její tak vysoké ceny je způsob protažení stezky pod kamenným mostem v Dolní ulici. „Na levé straně řeky není žádný břeh, koryto začíná hned u pilíře. Bylo třeba přijít na to, jak tudy stezku vést, aniž by narušila průtočný profil řeky a aniž by ji poškodila případná velká voda,“ popsal už dříve druhý z brodských místostarostů Libor Honzárek.

A projektanti řešení našli. Pod mostem stezka projde po lávce široké tři a čtvrt metru. Asfaltový povrch stezky by zde měl být asi 2,5 metru pod klenbou kamenného mostu. Konstrukci by měly nést piloty zaražené pod konzolí do země mimo osu lávky tak, aby nebránily průtoku vody.

Zda město s žádostí o dotaci uspělo, se dozví přibližně za půl roku. Pokud dostane kladné hodnocení a získá příslib až devadesátiprocentní dotace, mohla by se cyklostezka začít stavět příští rok po letních prázdninách.