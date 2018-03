Cyklostezka přes rezervaci Stvořidla není možná, bourá plány posudek

„Zpracovatel závěrečné zprávy biologického průzkumu vidí možnost umístění stezky pro pěší a cyklisty v oblasti přírodní rezervace Stvořidla jako neslučitelnou se záměry ochrany přírody a krajiny,“ tlumočila závěry zprávy vedoucí radničního odboru investic Vladimíra Krajanská.



„V průzkumu je dále uvedeno, že pokud mají být dodrženy požadované parametry cyklostezky na povrch nebo příčný a podélný sklon trasy, nelze najít technické řešení bez významnějšího konfliktu s chráněnými zájmy v tomto území,“ dodala.

Chráněnými zájmy zpracovatel průzkumu, jímž byl Ateliér projektování inženýrských staveb, myslí geomorfologii celé rezervace, soustředění přírodních a krajinných hodnot i dosavadní charakter Stvořidel jako převážně klidového území.



Další přípravu záměru průzkum umožňuje pouze za podmínek, které by měly být podrobně specifikovány v další projekční přípravě. A to pouze v části cyklostezky od Sluneční zátoky po kemp Stvořidla, tedy nikoli samotnou chráněnou rezervací.

Radnice v minulosti ústupky odmítala, trvala na asfaltu

Pro Světlou nad Sázavou i nedalekou Ledeč je to velká rána. Vedení obou měst už po několik volebních období sní o propojení obou sídel cyklostezkou podél řeky Sázavy. Má nést jméno spisovatele Jaroslava Foglara, který měl tuto lokalitu v oblibě.

V uplynulých letech města vybudovala na „svých“ koncích několik prvních kilometrů stezky - ze Světlé do Smrčné a z Ledče do Sluneční zátoky. Z celkově dvanáctikilometrové trasy zbývá dokončit už jen zhruba polovinu. Jenže ta právě prochází chráněnou krajinnou oblastí Stvořidla.

„Stvořidla jsou vzácným a cenným územím. Propojit cyklostezkou dvě města na řece Sázavě, která mají mimo jiné hrad a zámek, však považujeme za veřejně prospěšnější,“ vysvětloval už dříve světelský starosta Jan Tourek. Nové závěry biologického průzkumu komentovat zatím nechtěl.

Radnice ve Světlé, která je hlavním iniciátorem stavby cyklostezky, už v minulosti odmítla ústupky. Trvá na tom, že by cyklostezka měla být asfaltová, aby byla co nejsnadnější její údržba. A také, aby byla stezka využitelná vedle cyklistů i pro in-line bruslaře.

Záměr nyní posoudí krajský úřad. Na ten se obrátili i aktivisté

Definitivně shozen ze stolu však projekt zatím není. Závěry biologického průzkumu budou sloužit pouze jako jeden z podkladových materiálů pro další řízení. Byť to možná bude ten nejpodstatnější text.

„Závěrečnou zprávu budeme zasílat krajskému odboru životního prostředí k písemnému vyjádření o přípustnosti záměru stavby, stanovení rozsahu záměru a případnému stanovení podmínek k parametrům stavby,“ dodala Vladimíra Krajanská.

Radnice ve Světlé nad Sázavou však nebude první, kdo kvůli cyklostezce skrz Stvořidla na kraj píše. Už v minulém týdnu tak učinili aktivisté ze skupiny Za Stvořidla a jejich divočinu. Přímo hejtmanu Jiřímu Běhounkovi adresovali dopis, ve kterém žádají zastavení příprav na stavbu cyklostezky.

„Jsme přesvědčeni, že tento záměr by vedl k nenávratnému poškození chráněné lokality, jejíž význam daleko přesahuje území obou měst. Stvořidla představují jediné a poslední čtyři kilometry řeky Sázavy, které si zachovaly divoký ráz. Jsou zřejmě nejhezčím úsekem řeky,“ zmiňují v dopise, který za skupinu podepsala Zdeňka Zvěřinová.

Hejtman situaci prověří, starosta má o skupině pochybnosti

„Stavba cyklostezky by vyžadovala výrazný zásah do tváře celého území. Bylo by nutné přesunout často velké balvany, které proud řeky Sázavy uložil před staletími. Jaký význam by mělo ‚zpřístupnění‘ něčeho, co se právě budováním těchto přístupů z velké části nenávratně poškodí?“ píše Zvěřinová.

Hejtman Běhounek dopis dostal teprve tento týden a problematikou se dosud detailně nezabýval. „I kompetence krajské samosprávy mají své limity. Kraj Vysočina v této lokalitě nevlastní žádné pozemky a vedení měst Ledeč nad Sázavou i Světlá nad Sázavou není hejtmanovi nijak podřízeno,“ vzkázal prostřednictvím krajské mluvčí Jitky Svatošové. Nicméně přislíbil, že situaci prověří.

Na rozdíl od ekologického posudku se k dopisu aktivistů vyjádřil světelský starosta Jan Tourek. V první řadě zmínil, že dosud žádní odpůrci výstavby nežádali o schůzku, na níž by si obě strany vyjasnily postoje a záměry, a vedení města se neozvali a nekontaktovali ho.

„Vnímám to jako názor jednoho člověka. Druhý člověk, třeba já, má zase názor úplně opačný. Přál bych si a doufám, že jsou to lidé z našeho regionu, a ne někdo, kdo přijede na Stvořidla třikrát za život,“ prohlásil světelský starosta.