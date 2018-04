K cyklostezce do Dukovan přibyly další kilometry, do dvou let bude celá

„Je připraven projekt z Dalešic do Slavětic, stavět se bude už asi letos. Pak by se mělo pokračovat dál směrem na Dukovany, ale zdrží to plánovaný obchvat Slavětic, který bude nadřazený cyklostezce,“ popisuje Josef Zahrádka, starosta Valče.

V další fázi přijde na řadu spojnice pro cyklisty od Valče směrem na Třebíč. Má kopírovat silnici směrem k elektrárně.

Pokud nenastanou problémy s přípravou pozemků, tak by se podle Zahrádky mohla stavba na celé trase dokončit do dvou let. Cyklostezka je potřeba. Od té doby, co už silnice není tak široká jako dříve, ubylo na ní podle starosty lidí na kolech.

Nově otevřené úseky navazují na stávající trasu vedoucí do Dalešic. V plánu je nejen napojení elektrárny pro cyklisty, ale i samotné vesnice Dukovany.

Projekt nové spojky z Třebíče do Dukovan vznikl v roce 2009. První úsek z Dalešic k rybníku Bezděkov byl dokončen v roce 2014.

„Od nové cyklostezky si slibujeme zvýšení bezpečnosti jak cyklistů, tak řidičů. Velmi ji vítají i podnikatelé v oblasti cestovního ruchu, protože se tak propojí Valeč a Dalešice, které jsou vyhledávanými turistickými cíli,“ popsal Zahrádka.

Kvůli bobrům museli projekt upravit a vybudovat most

Do budování právě otevřené trasy neplánovaně zasáhla i zvířata. „Na soutoku Rouchovanky a Močínku se usídlili bobři a vytvořili lagunu. Kvůli tomu jsme museli doplnit projekt o most přes Rouchovanku, což přineslo mírné zdržení a zvýšení nákladů na stavbu,“ vysvětlil místostarosta Hrotovic Antonín Mlynář.



Lidé na kolech se teď pohodlněji dostanou mimo jiné k dalešické přehradě. Nová cyklostezka končí na začátku Hrotovic. Vedení radnice plánuje její pokračování do města. Požádalo o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

„Pokud dotaci dostaneme, mohli bychom cyklostezku na podzim dokončit,“ řekla starostka Hrotovic Hana Škodová. Bez dotací ji město stavět nebude, i bez ní je dostupné polními cestami.

Asfaltový povrch by ale podle Škodové cyklistickou sezonu prodloužil i do jarních nebo podzimních měsíců, kdy polní cesty mohou být rozbahněné. Náklady na plánovaný asi dvoukilometrový asfaltový úsek odhadla starostka přibližně na deset milionů korun.

Ve čtvrtek otevřená část stála 12,5 milionu korun. Z toho necelých 9 milionů tvořila dotace ze SFDI. Zbytek zaplatily Hrotovice a Valeč. Milionem přispěla Nadace ČEZ.