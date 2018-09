Střelba, letadla a zacílení raket. Ample Strike prověřuje souhru vojáků

Za nízký lesík u budovy výcvikové základny ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou dosedá vrtulník Mi-24/35.

Na území nepřítele vysazuje údernou skupinu vojáků, která má za cíl vyčistit prostor i obytné domy od protivníka. Nepřítel se přitom nachází v nedaleké budově a zanedlouho se obě jednotky střetnou.

Po krátké přestřelce se z lesa ozývá volání: „Zraněný, zraněný!“

Právě tak začínala simulace jednoho bojového scénáře v rámci letošního mezinárodního vojenského cvičení Ample Strike, kterého se účastní kromě té české osmnáct zahraničních armád. Zapojeno je také 23 kusů zahraniční letecké techniky včetně šesti amerických stíhaček F-16, strategického bombardéru B-52 Stratofortress a 15 letounů a vrtulníků české armády.

„Denně se v rámci cvičení na každém ze šesti výcvikových míst v České republice odehraje šest denních a dva noční bojové scénáře. Celkem tedy 48 simulací bojů, každá z nich trvá přibližně hodinu. Hlavním cílem je sladění činnosti pilotů taktického letectva, předsunutých leteckých návodčích a pozemních sil,“ popisuje Michal Voltr, zástupce ředitele cvičení Ample Strike.



Na moderním bojišti mají pozemní jednotky podporu letectva

To už ale na volnou plochu opět dosedá vrtulník a zraněný je eskortován. Úderný tým následně postupuje vpřed. Vojáci se kryjí v terénu. Opět dochází k přestřelce a tým si na svou podporu přivolává dva letouny F-16 a vrtulník Mi-24/25, které letecký návodčí navádí na shození pum a vystřelení raket. Ty vedou k zneškodnění nepřítele.

Do této bojové ukázky je zapojeno patnáct vojáků a součástí týmu jsou také čtyři vojáci aktivních záloh. „Je to scénář podobný jakékoliv operaci vedené ve spolupráci s partnery NATO. Takto by postup probíhal na jakémkoli území,“ poznamenal Voltr s tím, že zde je cílem nacvičit boj v zastavěné oblasti.

Průběh cvičení hodnotí skupina, která monitoruje práci leteckého návodčího a vyhodnocuje jeho postupy.

„Každé takové cvičení nás posunuje dál. Na moderním bojišti si nedokážu představit, že by pozemní jednotky působily bez podpory letectva. Jsem přesvědčený o tom, že naši letečtí návodčí patří k nejlepším na světě,“ řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Cvičení Ample Strike potrvá do 14. září. Účastní se ho 300 vojáků z ciziny a 900 českých. Letouny navádí 28 týmů předsunutých návodčích.