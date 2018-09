Jen co Černovice koupily sokolovnu, musí ji zavřít. Strop hrozí zřícením

„Nepočítejte proto, prosím, v dohledné době s jakoukoli akcí na sále. Minimálně tuto plesovou sezonu, ale pravděpodobně i několik dalších. Konstrukce jsou poškozeny jak staticky, tak dřevomorkou a tesaříkem,“ vzkázal obyvatelům města starosta Jan Brožek.

Takový je výsledek zkoumání statika, mykologa a odborníka na izolace, kteří strop a střechu důkladně prohlédli.

„Jsou tam prolomené trámy. Přesto si nemyslím, že by se to samovolně zřítilo. Ale zase kdyby v zimě na střechu napadl sníh, tak to zatížení už by k tomu mohlo vést,“ míní starosta.

A přiznává, že jeho i kolegy z radnice havarijní stav překvapil. „Nemysleli jsme si, že to bude až tak hrozné,“ doplnil Brožek.

Hasiči přemýšlí, kde udělat ples. Jiný velký sál ve městě není

V Černovicích nemají jiný podobný sál. A tak třeba místní hasiči nyní přemýšlejí, kde uspořádají tradiční ples. Jednou z možností je jídelna zemědělského družstva. Pak jsou ještě dva menší sály v místních částech Dobešov a Benešov.

„Ale jinak nemáme alternativu, město jako takové jiný sál nemá,“ dodal starosta Brožek.

Na menší koncerty budou chtít Černovičtí dočasně využívat budovu kina, kde už se v poslední době akce moc nepořádaly. Vejde se tam zhruba 170 lidí, zatímco do sokolovny mohlo přijít až 300 návštěvníků, kteří tam pak našli místa k sezení.

Vedení města vědělo, že sokolovna potřebuje rekonstrukci. Když tam bylo potřeba zatopit kvůli plesům, náklady z důvodu zastaralého způsobu vytápění spolykaly veškerý výtěžek akce. Projektanti ze Soběslavi by měli do zimy navrhnout, jak se celá budova opraví.

Náprava půjde po etapách a pomalu. Kvůli přestavbě náměstí

Šéfové městského úřadu si uvědomují, že se všechno bude muset dělat po etapách. Střechou se začne.

„Nejsme schopni to celé zrekonstruovat na jeden zátah,“ říká starosta. Trable se sokolovnou totiž přicházejí v době, kdy se ve městě začne příští rok opravovat za 38 milionů Mariánské náměstí. A to po patnácti letech příprav. Vše potrvá do roku 2020.

Rekonstrukce Mariánského náměstí v Černovicích je důležitá třeba kvůli tomu, že přímo v jeho středu mají nepřehlednou a tím pádem nebezpečnou křižovatku, kde do sebe opakovaně narážejí auta. Kříží se tam totiž silnice ze šesti směrů, čtyři z nich jsou označené „stopkou“.

A oprava celé sokolovny, která stojí nedaleko náměstí, má stát zhruba stejně, 35 milionů.

„Udělat oba projekty najednou je nad naše finanční možnosti,“ doplnil Brožek. Navíc město ani na jednu ze zmíněných dvou akcí nemůže počítat s dotacemi. Úředníci sice žádali o podporu na vybudování dopravního terminálu, který vznikne na náměstí, ale nakonec neuspěli.

O koupi budovy jednalo město pět let, původně ji chtělo zadarmo

Vedení černovické radnice koupilo budovu se sálem loni od sokolů. Předtím o tom pět let jednali. Původně ji chtěli převzít zdarma a opravit. Místní jednota byla pro, ovšem nesouhlasila jí nadřízená jihlavská Sokolská župa plukovníka Švece. Město nakonec zaplatilo tři miliony korun. Z toho 1,75 milionu dostala jihlavská župa a zbytek černovičtí sportovci.

Sokolové působili v Černovicích už v roce 1897. Základní kámen své budovy položili v roce 1922. Vlastní stavba podle projektu Václava Bárty se ale udělala až v roce 1933 celkem za 214 dnů.

Slavnostní otevření se tak mohlo konat 28. října 1933, kdy se slavilo patnácté výročí vzniku Československa. Pak tam hráli i ochotníci ze spolku Bělohrobský. Za války v roce 1941 byl Sokol rozpuštěn. Nezanikl však zcela, ale následně došlo ke spojení s tehdejším Sportovním klubem založeným roku 1929.