V rekreační oblasti roste rozlehlé sídlo. Část je černá stavba, tvrdí úřady

Poslední dny do zprovoznění nafukovací haly na antukových kurtech na Bouchalkách ve Žďáře nad Sázavou odpočítávají...

Bývalé sídlo České spořitelny v Třebíči předělali na byty a masnu

Je to právě deset let, co Česká spořitelna uzavřela svoje sídlo v třebíčské Soukopově ulici. Po delším chátrání má...