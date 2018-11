Po půlstoletí se dočkala ceny za obrázek, který malovala v devíti letech

„Nemohla jsem uvěřit, že si někdo po takové době vzpomene na obrázek, který jsem namalovala jako děcko,“ usmívá se Žákovská.



Když jí bylo devět let, zaslal její učitel z výtvarného kroužku obrázek na Světový festival dětské kresby, který byl součástí olympiády v Mexiku.

Při této sportovní události, kde zazářila československá gymnastka Věra Čáslavská, se uskutečnil i výtvarný festival, kterého se zúčastnily stovky dětí z osmdesáti zemí světa. Za tehdejší Československo putovaly do Mexika tři výkresy. Ten od Miloslavy Žákovské, za svobodna Duničkové, byl mezi nimi.

„Pamatuji si, že jsem chodila do základní školy v Telči, kde jsem navštěvovala malířský kroužek. Pan učitel Ondráček nám řekl, že bude olympiáda a máme do soutěže namalovat obrázek se sportovní tematikou. Já jsem kreslila vodní sporty. Myslím, že by na obrázku mělo být vodní pólo,“ vzpomíná.

Pak jí přišel dopis, že obrázek zdobí hlavní vchod do stadionu. Od té doby se nic nedělo. Až teď, po padesáti letech.

Ve výroční rok se Mexičané snaží prostřednictvím projektu Svět přátelství kontaktovat všechny tehdejší účastníky, kteří zaslali své výtvarné dílo, a ocenit je za jejich přínos kulturnímu programu tohoto sportovního svátku.

Další dva české malíře Mexičané stále hledají

Velvyslanectví Mexika se proto pustilo do pátrání po autorech. K dispozici mělo pouze strohé informace uvedené na zaslaných obrázcích, a sice: jméno, věk a název školy. Hledání to bylo téměř detektivní.

„Prý si vyhledali, kde se toto příjmení nejčastěji vyskytuje. Pak kontaktovali obecní úřad v nedaleké Třeštici, kde je napadlo, že bych to mohla být já,“ líčí Žákovská.

Devětapadesátiletá dáma z Telče je zatím sedmou z dětských účastnic, které se podařilo vypátrat. „Přede mnou to byla paní z Ghany,“ dodala s tím, že zbývající dva české účastníky se zatím nepodařilo dohledat.

Jedná se o Gabu Kavascovou, které by dnes mělo být 62 let, a Milana Smetanu, jenž navštěvoval Základní školu U Santošky 1 v Praze 5. Dnes by mu mělo být 57 let. „Ať se určitě ozvou, protože když v devíti letech něco namaluji a po padesáti letech dostanu ocenění, tak je to krásné,“ vzkázala.

Originál její malby nyní zdobí galerii v Mexico City. Ač jako dítě vyhrávala i v jiných soutěžích, malování se už Miloslava Žákovská nevěnuje. „Cesty osudu mě zavály jiným směrem. Ale příští rok půjdu do důchodu a třeba zase začnu,“ dodává s úsměvem.