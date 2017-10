Kvůli kauze Čapí hnízdo je obviněna i náměstkyně jihlavského primátora

„Dle informací od mého právního zástupce se mě obvinění týká. Obálka přišla, je na poště. Jen jsem ještě nenabrala dost sil, abych si to vyzvedla,“ uvedla náměstkyně, která je už od letních prázdnin ve stavu nemocných.



Minulý týden se její zdravotní stav zlepšil a uvažovala, že se na radnici opět naplno vrátí. Události posledních dní se ale na ní podepsaly tak, že návrat odložila. A opět zvažuje, že se z politiky aspoň částečně stáhne. V tom se od začátku liší od spoluobviněných poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, kteří chtějí dál naplno pokračovat v politice a jsou i volebními lídry.

„Zvažuji, a proberu to detailně i s kolegy, že bych se už na plný úvazek nevracela s ohledem na můj stav a to, co se děje kolem. V tomto stavu nejsem schopna denně chodit na radnici a plnit povinnosti tak, jak by bylo správné,“ doplnila Mayerová. Definitivně se rozhodne do konce října.

A dále kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny. „Ale na bezpečném desátém místě,“ dodala.

Od koaličních partnerů ČSSD a KDU-ČSL má podporu

ANO je v jihlavské koalici spolu s ČSSD a lidovci. Mayerová má od těchto stran podporu, aby dále pokračovala ve funkci až do pravomocného rozhodnutí soudu.

„Pokud nepadne rozsudek, tak se na ni dívám jako na nevinou,“ řekl primátor Rudolf Chloupek (ČSSD).

Připomněl v té souvislosti svoje dva spolustraníky a exnáměstky primátora, kteří také stáli před soudci a ti je nakonec osvobodili. Měl na mysli Františka Zelníčka a Petra Pospíchala.

Proti Mayerové se nestaví ani lidovecký náměstek primátora Jaromír Kalina. Ten je také trestně stíhán. A to v souvislosti se zcela jinou kauzou, týkající se vodovodů a kanalizací v Jihlavě. „Naše kauzy jsou diametrálně odlišné. Pokud se ale paní Mayerová rozhodne zůstat, tak určitě má moji osobní podporu,“ potvrdil Kalina.

Ostřejší je ale ve svém postoji opoziční zastupitel David Beke z ODS. „Politici by měli jít příkladem. V momentě, kdy jsou obviněni, by měli odstoupit. Až se očistí, nechť se vrátí,“ míní Beke. A nedomnívá se, že je všechno v pořádku, když přicházejí poštou obvinění.

Politici už zvažují řešení, kdyby Mayerová opravdu odstoupila

V čele jihlavské radnice už zvažují varianty, pokud by náměstkyně Mayerová nakonec opravdu odstoupila. Na rok zbývající do voleb by už asi nevolili jejího nástupce. Zbývající kompetence by si rozdělili mezi sebou.

Primátor Chloupek očekává, že se rozhodnutí od Mayerové dozví po volbách. Kdyby rezignovala, automaticky by skončila i jako radní. Pak, pokud by se následně chtěla stát radní na „vedlejší úvazek“, museli by ji zastupitelé znovu zvolit.

A kdyby ANO trvalo na uvolněném místu náměstka, jsou na kandidátce v pořadí za Mayerovou Zdeněk Faltus a Lucie Vichrová.

„Já bych teď nepředbíhal událostem. Nějaká možná řešení jsou na stole, ale teď to nemá cenu ventilovat ven,“ řekl Radek Popelka, náměstek primátora za ANO.

Situaci považuje za neskutečnou, cítí se jako ve špatném snu

Mayerová se i přes svůj zdravotní stav účastní těch nejdůležitějších porad ve vedení města. Chodí i na schůze radních. Její kolegové i z jiných stran ale potvrzují, že se na jejím zdravotním stavu poslední události kolem Čapího hnízda podepsaly.

Jana Mayerová žádost o dotaci na Čapí hnízdo před lety podepsala. Cítí se nevinná. „Z mého pohledu je celá situace neskutečná a připadám si jako ve špatném snu,“ uvedla.

Policie podezírá dnešní politiky z hnutí ANO z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Babiš podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. On tvrdí, že nic protizákonného nespáchal.

Společnost Farma Čapí hnízdo patřila původně do Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.