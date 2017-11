Obviněná náměstkyně jihlavského primátora chce kvůli zdraví rezignovat

„S ohledem na zdravotní stav můj i mé dcery nemám šanci naplno vykonávat práci náměstkyně v nejbližších týdnech a možná ani měsících. Bylo by nefér vůči městu a kolegům současný stav prodlužovat,“ uvedla Mayerová, která už je čtvrt roku v pracovní neschopnosti. I kvůli vývoji v kauze Čapí hnízdo se potýká s psychickými problémy.

Se svým rozhodnutím ve středu seznámila primátora Rudolfa Chloupka (ČSSD). Ten by po Mayerové měl převzít oblast školství. Zatím se podle primátora rýsuje řešení, že by Mayerová úplně neodešla z vedení města, ale stala by se pouze neuvolněnou radní, což je práce na „vedlejší úvazek“. Uvolněná funkce náměstka by se na poslední rok, který zbývá do voleb, neobsazovala.

„To ale záleží na zastupitelstvu, jestli to takhle dopadne,“ zdůraznil Chloupek. S tímto řešením by souhlasili i lidovci, kteří jsou třetí stranou koalice v Jihlavě.„Tříměsíční neúčast paní Mayerové je znát, je potřeba tuto situaci vyřešit. V pondělí k řešení dospějeme,“ uvedl náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

Ve čtvrtek bude o celé situaci jednat zastupitelský klub ANO v Jihlavě. Podle radního Rostislava Habána z tohoto hnutí je velmi pravděpodobná varianta, že Mayerová rezignuje, stane se neuvolněnou radní a nový náměstek už nebude. „Já jsem několikrát vyjádřil důvěru paní náměstkyni, aby zůstala. Ale je na ní, jak se cítí zdravotně,“ doplnil Habán.

Mayerová, která žádost o dotaci na Čapí hnízdo před lety podepsala, se cítí nevinná. Společnost Farma Čapí hnízdo patřila původně do Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.