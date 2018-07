Někdejší sídlo jihlavských lesů obsadila mládež s poruchami chování

Zájemců o budovu v atraktivní lokalitě na kraji města, hned v sousedství domova pro seniory, měl jihlavský magistrát víc. Asi nejčastěji se v této souvislosti hovořilo o spolku Mezi stromy, který zde chtěl vybudovat první kamenný hospic na Vysočině. Určený měl být pro těžce nemocné a umírající z Vysočiny. Město ale nakonec odmítlo spolku pozemek prodat.



„Zájem měl například i Dům dětí a mládeže, který chtěl areál využít k volnočasovým aktivitám,“ řekl Jaromír Kalina, náměstek primátora pro správu majetku města.

V tuto chvíli areál ještě dočasně - do konce září - využívají klienti Integrovaného centra, jejichž sídlo je v rekonstrukci.

Ambulance Střediska výchovné péče (SVP) se sem přestěhovala na začátku prázdnin ze sociálního odboru magistrátu na Vrchlického ulici.

„Potřebovali jsme tam kanceláře pro úsekové měření rychlosti a místo magistrátních prostor, kde dosud ambulance sídlila, jsme jí nabídli toto místo. Pana Vovsíka to zaujalo a není ani proti dalšímu rozšíření aktivit,“ poznamenal Kalina s tím, že je to provozovatel, který by do budoucna mohl využít větší část tohoto objektu.



Dvouměsíční pobyt ve stacionáři by mohl odvrátit ústavní výchovu

Ambulance SVP nabízí poradenskou, terapeutickou a intervenční činnost směrem k dětem ohroženým vznikem poruch chování a také směrem k rodičům a pedagogům, kteří s těmito dětmi pracují.

„Činnost SVP je velmi žádaná. V současné době jsme na pokraji svých kapacitních možností. Také z tohoto důvodu je naší snahou rozšířit působnost o další služby pro veřejnost, které v Jihlavě a vůbec v celém Kraji Vysočina zcela absentují. Jedná se o denní stacionář, kdy by vznikla jedna až dvě skupiny pro osm dětí,“ vysvětluje ředitel Radek Vovsík.

O projektu nyní jedná se zřizovatelem, kterým je ministerstvo školství. „Vypadá to, že zřizovatel je projektu nakloněn. Nicméně jeho konečné rozhodnutí budu znát do konce srpna,“ poznamenal Vovsík.

Denní stacionář má být určen pro děti s povinnou školní docházkou, kterým hrozí nařízení ústavní výchovy. „Tato dvouměsíční intervence v denním stacionáři by ji měla odvrátit,“ vysvětluje ředitel Vovsík.

Rozšíření služeb centra by vytvořilo i řadu nových pracovních míst

Děti by ve stacionáři strávily téměř celý den. Pouze na noc by odcházely domů.

„Přicházely by ráno a vzdělávaly se podle individuálního vzdělávacího programu, který jim zpracuje jejich kmenová škola. V odpoledním čase, přibližně do 18 hodin, by se účastnily terapeutických a mimoškolních činností,“ popsal Vovsík fungování stacionáře.

Rozšíření o stacionář by podle Radka Vovsíka znamenalo i příjem nových zaměstnanců. „A to etopedů zabývajících se poruchami chování u dětí, psychologů, pedagogů a asistentů pedagoga,“ dodal Vovsík.

V bývalém areálu, který za první republiky nesl název Tivoli, bývala vyhlášená výletní restaurace s penzionem. Později vilu v ulici Pod Rozhlednou dostalo do pronájmu v roce 1995 ředitelství správy městských lesů. Po rozsáhlé rekonstrukci zde bylo jeho sídlo.

Na konci roku 2014 se vedení městských lesů přestěhovalo do svého areálu v Rantířovské ulici. A ukončilo nájemní vztah ve vile, která patří městu.