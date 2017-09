Most v Pančavě otevřou v říjnu, uzavírka Brtnice se o měsíc prodlouží

„Podepisuji dodatek, že zprůjezdnění bude k datu 30. listopadu. Důvodem je překládka inženýrských sítí. Na místě to bylo jinak, než se předpokládalo. Chystám se tam jet podívat na kontrolní den,“ potvrdil Jan Hyliš, krajský radní pro oblast dopravy.

Jedná se o náročnou stavbu. Šířka silnice se sice v kopci příliš nezmění, její směrové a výškové řešení však bude jiné. Zatáčka bude mírnější. A v kopci nad silnicí se také kácelo, stále se tam ještě dodělává nová zeď vedle cesty.

Objížďka vede přes Stonařov a Kněžice. „Už jsme dostali informaci, že s pracemi nestíhají. Rada města to vzala na vědomí. Byli bychom ale rádi, kdyby se to už dokončilo,“ sdělila Miroslava Švaříčková, starostka Brtnice.

Zároveň ovšem chápe, že nejde o jednoduchou rekonstrukci. Pro některé obyvatele města to znamená, že budou muset nadále procházet stavbou, a tedy i blátem. Kolem opravovaného úseku totiž stojí několik domů.

Pančavu otevřou podle plánu

Uzavřená silnice v kopci přiměla některé méně ukázněné řidiče v Brtnici k tomu, že se ji snaží improvizovaně objíždět po polích či po nově opravené cyklostezce.

V rekonstruovaném brtnickém úseku se také město spojilo s krajem a nechalo v rámci celé akce opravit chodníky. Brtnická rekonstrukce stojí 35 milionů korun. Na spolufinancování se podílí většinově fondy Evropské unie a stát.

Lepší zprávy než z Brtnice přicházejí z Pančavy na okraji Jihlavy, kde od léta vyměňují most na krajské silnici. Je to druhé zavřené místo směrem do Třebíče. Otevřeno tam má být na konci října, tedy o měsíc dříve než v Brtnici.

„Tam to pokračuje podle plánu,“ podotkl Hyliš.

Bývalý most tam stál od začátku třicátých let minulého století. Tenkrát, za první republiky, se stal náhradou kamenného mostu z roku 1727 se sochou svatého Jana Nepomuckého. Ten prvorepublikový už byl ale příliš úzký a ve špatném stavu. Nevyhovoval současné dopravě. Nové přemostění bude širší zhruba o čtyři metry. Vznikne tam i chodník, který bude možné časem využít jako cyklostezku.

Uzavírka je na Pančavě od začátku letních prázdnin. Výměna mostu stojí přes devět milionů korun.

„Nový most je založený na betonových pilotách vrtaných do skalního podloží. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový rám o jednom poli,“ popsal krajský radní Hyliš.