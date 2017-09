Bez chemie pěstovat brambory nelze, tvrdí ústav po pokusech na poli

U Želivky je krásně, ale téměř se zde nedá žít. To je pocit, kterému často propadají lidé, kteří bydlí v blízkém okolí... celý článek

Jaromír Jun toho ví o bramborách hodně, třeba to, jak je uchovávat. Věnuje jim velkou část života. I nyní, kdy je mu 87... celý článek

Co by to bylo za Štědrý den bez bramborového salátu? Ideální odrůdu pro něj vyšlechtili v Keřkově už před 76 lety.... celý článek