Bosch vytvoří v Jihlavě dalších 250 míst, slibuje jeden ze šéfů firmy

Cukroví je samozřejmost, ale kapra nemáme, říká třiapadesátiletý technický ředitel jihlavské firmy Bosch Diesel Stefan Hamelmann. Vánoce stráví doma s rodinou v malebném městečku Bamberk.

Pročpak není u Hamelmannových na vánočním stole kapr?

K tomu jsme přistoupili už dříve. Když byly děti malé, bylo to s nimi na Štědrý den složitější, byly netrpělivé, a proto jsme jídlo začali dělat co nejjednodušší. A o prvním svátku vánočním pak bývá většinou nějaká pečeně.

Pomáháte péct cukroví?

Rodina peče většinou beze mě, protože doma bývám jen o víkendech. Takže se tomu věnuje manželka s dětmi.

Doma jste v Bamberku. Myslím, že to je město s pěkným vánočním trhem. Nebo ne?

Vánoční trh se tam postupně rozvíjí a je velmi pěkný. On vůbec i Bamberk je město s hezkým historickým centrem, s mnoha starobylými domy. A tam vánoční trh opravdu pěkně pasuje.

Kdysi jsem tam byl. Spojil jsem návštěvy Bamberku a Norimberku, který je poblíž...

Vánoční trh v Norimberku, ten je jeden z největších vůbec. Ale otevřeně řečeno, na mě už je skoro až moc velký.

Hodně lidí i stánků?

Ano.

Známé vánoční trhy v Německu jsou třeba také v Drážďanech nebo Mnichově.

V Mnichově máte těchto trhů víc a jsou rozdílné. Samozřejmě ten největší se nachází na Mariánském náměstí, ale pak ve městě najdete i některé menší hezké. Mimochodem, ani ve Stuttgartu (kde sídlí koncern Bosch – pozn. redakce) není vánoční trh špatný.

Vy jste ze severu Německa. Tam kapr není tradicí, protože tamní lidé byli evangelíci...

Mezi jednotlivými oblastmi Německa jsou rozdíly. Například Bamberk je v regionu, kde se kapr chová. V Horních Francích (Oberfranken) se tato ryba jí hodně. Já odtud nepocházím, proto tuto tradici nedržíme, ale mnozí přátelé kapra s nadšením jedí. A nejen o Vánocích.

Když zavzpomínáte na vaše dětství, jak jste to měl s dárky? Z čeho jste se nejvíce radoval?

Vždy jsem měl radost, že jsem nějaké dárky dostal.

A co pro vás bylo tím největším dárkem v dětství?

Když mi bylo tak dvanáct, dostal jsem autodráhu. To byl skvělý dárek.

Pokud jde o Mikuláše, je mezi Vysočinou a Horními Franky také rozdíl? U nás s ním chodí čert, je to tak i v Bamberku?

Tam nechodí čert, ale pacholek Ruprecht. Nevím, jaký úkol má v Česku čert, ale Ruprecht trestá děti, které nebyly tak hodné.

Tak to je podobná role, jakou má čert u nás.

A co je ještě zajímavé, tak jsem asi tři roky žil v Nizozemí a oni tam Mikuláše slaví mnohem víc než Němci a zřejmě i Češi. Mikuláš tam připlouvá po moři. Vysílají to i v televizi, je to velká akce. Dělají se tam také mikulášské oslavy pro děti. Na jedné jsme tam tehdy byli. I tady v Jihlavě v Boschi ale děláme hezkou mikulášskou oslavu, letos na ní bylo okolo osmi set dětí.

Říkáte, že vánoční dovolenou strávíte hlavně v Bamberku. A máte už v hlavě nějaké zajímavé cíle, kam se vydáte na dovolenou v příštím roce?

V plánu máme větší cestu do Vietnamu. Pracovně jsem tam už párkrát v rámci firmy Bosch byl a vždy se mi to líbilo. Povídal jsem o tom rodině a rozhodli jsme se, že se tam pravděpodobně již příští rok podíváme.

Máte i nějaké cíle na výlety v okolí Bamberku nebo Horních Francích?

Bamberk sám o sobě je hezké místo. Dá se vzít jako východisko a odtud vyrážet do okolí. Pokud byste chtěli do velkého města, tak se nabízí Norimberk. Jinak za výlet stojí také Francké Švýcarsko (Fränkische Schweiz) – údolí s řekou, kterou můžete sjet, nebo okolo ní můžete dobře vandrovat a výborně se i najíst. Vaří se tam podobně jako v Česku – také třeba knedlíky, pečeně a pivo. Dá se toho tam dělat hodně a turistů přibývá.

Mezi vaše hobby se řadí sport. Příští rok bude zimní olympiáda, chystáte se v televizi sledovat některé přenosy nebo disciplíny?

Já hlavně dělám sport, abych zůstal fit.

Měl jsem na mysli, jestli se třeba nebudete dívat na biatlon, který je jak v Německu, tak i v České republice hodně populární…

Tak já bych si zalyžoval, ale zbraň bych odložil. Co spíš uděláme s rodinou, že si na týden vyrazíme zalyžovat do Rakouska. To děláme pravidelně.

A co kolo? Zúčastníte se příští rok akce „Do práce na kole“, do které se mohou zapojit lidé po celé republice a zaměstnanci Bosche patří k nejpilnějším?

Můžu o tom přemýšlet. Bydlím poblíž centra Jihlavy a až bude hotová cyklostezka do průmyslové zóny, tak bych pak i mohl do práce na kole přijet.

Ano, cyklostezka by měla být v příštím roce velkou investicí města s přispěním evropských fondů. Podle současných informací by měla být hotová v září 2018.

Myslím, že jsou to dobře investované peníze. Přes léto pozoruju, jak ráno i o střídání směn přijíždí hodně zaměstnanců Bosche na kolech a ve sportovním oblečení. Je to tedy nejen v době akce „Do práce na kole“.

Když už mluvíme o investicích města, tak se dlouho hovoří o výstavbě mateřské školy, kam by chodily i děti zaměstnanců Bosche. Stavět by se měla v lokalitě Na Dolech, ale zatím se do země nekoplo...

Čekáme na tuto školku a věříme, že k výstavbě dojde. Původně se měla otevírat v září 2018, máme však signály, že se projekt o rok posune. Ale oficiálně to nezaznělo. Je z pohledu zaměstnanců, kteří nemají kam dávat své děti, škoda, že se ještě nestaví.

Jaký byl rok 2017 pro firmu Bosch Diesel v Jihlavě?

Dobrý a také náročný, turbulentní. Pozorujeme, že poptávka po našich produktech má výkyvy, že dochází k posunům dodávek, a to i krátkodobě. Trh s produkty pro osobní auta trochu oslabuje, nikoli však dramaticky. U nákladních aut naopak zase poptávka skokově vzrostla a to nás v uplynulých měsících velmi zaměstnávalo. Především je to vyvolané velkým zájmem z Číny. Výkyvy na trzích jsme velmi dobře zvládli, byla to zátěž i pro zaměstnance, kteří odpracovali hodně směn, měli přesčasy, museli pracovat třeba i v jiných odděleních, takže to byl pro všechny náročný rok.

A co rok 2018? Bude něčím výjimečný?

Ano, s našimi zaměstnanci budeme slavit významné jubileum – 25 let od založení a trvání firmy Bosch v Jihlavě a na Vysočině. Myslím, že za tu dobu Bosch prokázal, že je odpovědnou firmou, pevně zakořeněnou ve zdejším regionu. Těch 25 let je příkladem úspěchu bezprostředně spojeného s moderní automobilovou technologií, potažmo i úspěchu českého průmyslu.

Kolik nyní máte zaměstnanců?

K 1. prosinci jich bylo kolem pěti tisíc, což je výrazně víc než na začátku roku. Počet zaměstnanců stoupl o 650, což rovněž ukazuje na to, že máme za sebou dobrý rok.

Budou vznikat další nová pracovní místa?

V závodě I v Humpolecké ulici jsme v posledních dvou letech hodně investovali do budovy a nových linek. Právě tam by v příštím roce mělo vzniknout dalších zhruba 250 pracovních míst. Jde o pozice ve výrobě zpětného vedení paliva pro dieselové motory (FRL – fuel return line). Letos jsme vyrobili již jeden milion kusů, v příštím roce počítáme s množstvím 6,5 milionu kusů.

Budete teď od ledna zvyšovat platy zaměstnancům?

Máme s odboráři uzavřenou kolektivní smlouvu na dva roky (2017 a 2018) a pro příští rok je počítáno s celkovým nárůstem o 3,8 procenta včetně navýšení příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění. V letošním roce jsme vyplatili každému zaměstnanci ještě jednorázové prémie 20 tisíc korun hrubého – jako uznání za výborné výsledky, jichž jsme dosáhli.

Jaký je průměrný plat?

U Bosche v rámci celé ČR je to bez zahrnutí managementu 38 700 korun. Tato mzda leží nad průměrem na Vysočině i v celé republice.

Při posledním rozhovoru jsme se bavili také o zahraničních zaměstnancích, kteří přišli z Bulharska. S ohledem na situaci na trhu práce to byla nutnost nejen pro Bosch, ale i jiné firmy v tuzemsku. Přibylo jich od té doby? A jak se zapracovali?

Ve výrobě máme okolo 60 bulharských zaměstnanců. Měli jsme jich až okolo 90, někteří z firmy odešli. Ti, co zde zůstávají, se dobře zapracovali. Už nepotřebují ani překladatele, protože v každé směně mají mezi sebou někoho, kdo češtinu už dostatečně ovládá a může převzít tlumočení. Jsme s těmito zaměstnanci spokojeni.

Jakou sumu Bosch v Jihlavě letos poslal na investice?

Celkem 30 milionů eur a v příštím roce plánujeme investovat přes 50 milionů – hlavně do strojů.

Jednu velkou investici zvažuje v souvislosti s průmyslovou zónou v Pávovské ulici také město Jihlava. Bude se rozhodovat, zda vést novou trolejbusovou linku směrem od města na Bedřichov, a třeba až sem do průmyslové zóny. Jaký je váš názor na tuto záležitost?

Pro mě osobně je to nová informace. Zajímají nás ale všechna možná dopravní spojení sem k Boschi i nápady, jak je zlepšit. Zde v průmyslové zóně v Pávovské ulici je problém s nedostatkem parkovacích ploch. A také jsou problémy s kolonami, když se střídají směny.

Na kruhovém objezdu v Pávovské ulici jsou semafory. Ty nepomáhají?

Přispěly ke zlepšení, to byl dobrý krok – správným směrem.

Pávovskou ulici chce město opravovat. Co to pak bude znamenat pro Bosch a vůbec zdejší průmyslovou zónu?

Nedokážu si představit, že by při těchto opravách alespoň dočasně nebyl otevřen bývalý nájezd na přivaděč v Pávově. Jinak to nepůjde.