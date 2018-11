Přípravy na svátek biatlonu jedou naplno, otevírá se i sněhová lednice

Pokljuka, Hochfilzen a pak už Nové Město na Moravě. Tuto neděli odstartuje ve Slovinsku Světový pohár v biatlonu, který po zastávce v Rakousku těsně před Vánocemi zamíří do Vysočina Areny.



Organizátoři v Novém Městě zůstávají v klidu, i když dosud mrzne sotva pár dní. Jistotu jim dává zásobník na úbočí Harusova kopce. Ten je plný sněhu nastříkaného minulou zimu.

„Jistota sněhu je pro nás důležitá. Nikdo z ostatních organizátorů ho nemá nachystáno tolik jako my,“ říká šéf organizačního výboru novoměstského podniku Jiří Hamza. „Teď jenom čekáme, jestli přijde mráz, nebo budeme muset sníh na tratě navážet. Umíme se zkrátka poprat s oběma variantami,“ vysvětluje.

Se zasněžováním se začalo v úterý večer, teploty spadly na Žďársku hluboko pod nulu. „Spustili jsme takový omezený režim, ve kterém zasněžujeme stadion. Je to lepší než jej celý navážet. V příštím týdnu se má oteplit, čekáme, jak teplá ta vlna bude, děla se určitě zastaví,“ informuje další člen organizačního výboru Jan Skřička.

V době závodů v domácnostech vrcholí předvánoční šílenství

Novoměstští počítají s tím, že na většinu tratí v Plačkovci navezou pomocí nákladních aut sníh ze zásobníku. „Od čtvrtka začneme shrnovat izolační vrstvu tvořenou štěpkou, v pondělí by měl být sníh připraven k rozvozu na tratě,“ plánoval uprostřed týdne Skřička. I v tomto případě přizpůsobí plán aktuálním teplotám.

SP v biatlonu ve Vysočina Areně Čtvrtek 20. 12.

sprint mužů - 17:30

Pátek 21. 12. sprint žen - 17:30

Sobota 22. 12. stíhací závod muži - 15:00

stíhací závod žen - 17:00 Neděle 23. 12. závod s hromadným startem muži - 11:45

závod s hromadným startem ženy - 14:30

Na svém místě už jsou také mobilní tribuny, při montáži hrál dodavatelům do karet nadprůměrně teplý podzim. „Jádro je postavené, finišuje se s dodělávkami a drobnými úpravami,“ prozradil organizátor.

Termín Světového poháru letos není pro fanoušky úplně ideální. Ve Vysočina Areně se bude závodit od 20. do 23. prosince. Tedy v době, kdy pro mnohé vrcholí předvánoční šílenství a závěrečné přípravy na svátky.



„Není to nejlepší čas pro pořadatele ani pro diváky, jedině snad pro televize. Ale s tím my nic nenaděláme, to je dané,“ krčí rameny šéf organizačního výboru Jiří Hamza. „Myslím si, že to některé lidi může odradit. Ale třeba se zase přijdou podívat jiní. Takže návštěvnost bude zase veliká,“ dodává.

O to není třeba mít obavy. O vstupenky byl a je velký zájem. „Ale lístky zatím jsou a dají se sehnat. Samozřejmě s časem a blížícím se termínem budou ubývat,“ zmínil Hamza. Vrchol zájmu o předprodej má teprve přijít. „Určitě ve chvíli, kdy sezona začne, bude zase kolem lístků šílenství,“ očekává.



V posledních sezonách dělali největší reklamu na domácí závody samotní čeští reprezentanti. V některé dny se do areálu namačkalo přes třicet tisíc natěšených fanoušků.

Rekordy letos určitě nepadnou, organizátoři totiž snížili kapacitu. „Jednak z hlediska bezpečnosti a také proto, abychom divákům zajistili dostatečné služby. Pochopili jsme, že nejde kapacitu nafukovat donekonečna. Reálně se tak bavíme o nějakých dvanácti a půl tisících lidech přímo na stadionu a dalších až dvanácti tisících kolem tratí,“ oznámil ředitel soutěží Vlastimil Jakeš.

Otázka je, jak čeští závodníci vstoupí do nového ročníku Světového poháru. „V očekávání jsme po změně tréninkových metod a systému i my,“ připouští Hamza.

„Co mám zprávy, tak všichni kluci i Verča Vítková vypadají dobře. A věřím, že se daleko více prosadí i Markéta Davidová,“ je optimistický Hamza.

Tým kolem Vítkové, Moravce, Krčmáře a dalších zamířil do Slovinska v úterý.

Show, kterou si Češi v posledních letech tolik oblíbili, může začít.