Střet dvou světů v Jihlavě, nákupní centrum se staví u osady bezdomovců

Do planiny u Vrchlického ulice bude v příštích dnech upevněna soustava pilířů. Tím se posune do další fáze stavba zdejší nové prodejny rakouského nábytkářského řetězce Möbelix. A tím se ještě více zvýší zvláštní kontrast tohoto místa.

Hned za plotem staveniště Möbelixu severovýchodním směrem k Zátopkově ulici totiž začíná v zarostlém údolíčku aktuálně nejbizarnější část krajského města. Území nikoho, říká se mu. Či prostě jihlavský „Sherwood“. Místo, kam by se rozhodně nikdo neměl vydat na nedělní procházku s dětmi.



Nevedou tam dnes už žádné standardní cesty, není tam zavedený vodovod ani elektřina. Ke zdejší bývalé chatové kolonii však odvážné zájemce dovede spletitá síť poctivě vyšlapaných pěšin.

Návštěvník tady v bujné vegetaci náhle uvidí ruiny chatek a domků, torza zdí, obsypaná prázdnými lahvemi a sklenicemi či celými pytli z kontejnerů na odpad. A nezřídka i podivnou výzdobu z nalezených věcí, jakou své dočasné příbytky zkrášlují lidé bez domova.

„Staveniště oplotíme,“ vzkazuje investor. Víc ho nezajímá

Komunita bezdomovců zde v tomto odpadky zaneřáděném prostoru v úděsných podmínkách pobývá s přestávkami už deset let. Nikdo samozřejmě neví, kolik jich zde žije. Čtyři, osm, dvanáct?

V krajském městě je to v současnosti místo, kde se jich trvale koncentruje nejvíce. Nepočítáme-li tedy zimní městskou bezdomoveckou noclehárnu, kam se z bezejmenného údolíčka pod Zátopkovou ulicí nyní většina bezdomovců přesunula za teplem. Noclehárna byla pro tuto sezonu od prvního prosince letos opět otevřena.

Zahájením stavby obchodu Möbelix na zelené louce se k bezdomovecké vesničce hranice civilizace opět o něco přiblížila.

„O bezdomovcích víme, staveniště bude oploceno,“ vyjádřil se stručně Jiří Šulc, mluvčí českého a slovenského Möbelixu na dotaz, zda Möbelix bude apelovat na město Jihlavu, aby tuto sousedící část uvedlo do většího pořádku. „Vše ostatní je v pravomoci a na rozhodnutí města, nemáme právo se zde vměšovat,“ dodal Šulc.

Majitelé pozemků s prodejem čekali, že se jim půda zhodnotí

Bezprizornou oblast bývalé chatové a zahrádkářské kolonie pod Zátopkovou ulicí začali kolonizovat bezdomovci zhruba před deseti lety.

Situaci k tomu pravděpodobně připravil územní plán města z roku 2000, který využití údolíčka určil k obytné zástavbě. Tam zřejmě vznikl zárodek současného stavu. Někteří zahrádkáři začali své pozemky prodávat městu. Jiní by prodali, ale čekali na lepší cenu.

„Se zahrádkáři jsme o prodejích jednali, že by pro budoucí využití tu lokalitu bylo potřeba majetkově sjednotit. Jednání ale nedošla k nějakému výsledku. Někteří chtěli prodat tak draho, že to pro město nebylo přijatelné. Někteří zase nechtěli prodávat vůbec. Původní zahrádkáři zestárli, tak to předali dětem, které se o zahrady už často nestarají a spíš čekají, až se ty pozemky zhodnotí. Zahrádkáři tam postupně přestávali chodit a tím umožnili bezdomovcům, aby se tam zabydleli,“ popsal Tomáš Lakomý, vedoucí jihlavského úřadu územního plánování.

Bývalá zahrádkářská kolonie je jednou z největších ostud Jihlavy. Podívejte se i na ty další:

VIDEO: Ostudy Jihlavy: nádraží, kasárna i zahrádkářská kolonie hrůzy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zatímco někteří zahrádkáři si pozemky až dodnes ponechali, s lokalitou se stále nic neděje. „I ti lidé, kteří to mají v nájmu, tam nechtějí být, protože bezdomovci jim všechno rozbijí a rozkradou. Když vybydlí jednu chatku, nastěhují se do sousední. Bezdomovci postupně zahrádkáře vytlačují, takže ti raději odejdou a nechají tam své pozemky a chatky napospas,“ popsal Petr Štěpán, vedoucí majetkového odboru jihlavského magistrátu.



Polovina pozemků v údolí tedy nyní patří městu a o zbývající polovinu se dělí několik dalších vlastníků.

Není už co ukrást. Majitel chatku preventivně zboural

Do zarostlého údolíčka pravidelně přijíždí řešit přestupky městská policie. „Děláme tam dlouhodobě několik desítek kontrol měsíčně. Jsou to obvyklé problémy s bezdomovci - nepořádek, hluk, podnapilé osoby. Krádeže? Ono už tam dnes asi ani není co ukrást. Dokud tam ale ty opuštěné chatky budou, tak problém bude trvat,“ řekl zástupce ředitele jihlavské městské policie Stanislav Maštera.

„I když tam necháme nepořádek uklidit, tak za čtrnáct dní to tam vypadá zase stejně. Vzpomínám, že jsme tam jednou jeli, když tam bezdomovci pálili na ohni oplocení majitele chatky. Našli jsme tam i celostátně hledanou osobu,“ vypráví ředitel městské policie Jan Frenc.

Jak poznamenal, jeden z majitelů dokonce raději sám preventivně svou chatku zboural. „V jednom případě tam zase naopak majitelka dovolila bezdomovcům bydlet,“ přidal Frenc.

Zahrádkáři podle Štěpána z majetkového odboru tušili budoucí zánik kolonie už v devadesátých letech, kdy někteří své pozemky začali prodávat.

Studie navrhuje obytnou zástavbu. Zda k tomu dojde, není jisté

„Tehdy tady vznikla dohoda, podle které tam zahrádkáře město nechá hospodařit až do doby, než tam začne nová výstavba. Zahrádkáři zahrady nicméně postupně opouští. My tam uklízíme a opuštěné budovy na našich pozemcích likvidujeme. Už jich bylo skoro deset. Ještě čtyři bychom potřebovali odstranit,“ řekl Štěpán.

Zatím není jasné, zda a kdy se budoucnosti údolí bude zabývat nové vedení města. „O té lokalitě samozřejmě víme, máme studii, která tam navrhuje obytnou zástavbu,“ vzkázal Vít Zeman, náměstek primátora pro územní plán města.

Jenže podobných projektů v podobě zástaveb menších proluk, jak dodal, mají nyní ve městě více. „Budeme z nich vybírat prioritní. V téhle lokalitě jsou problémy, na které si lidé stěžují, a to třeba může být argumentem pro její výběr mezi priority. Budeme se tím zabývat během ledna, ale teď nic není rozhodnuto,“ konstatoval.

Jihlavský obchod Möbelix by měl být otevřen podle mluvčího Šulce ve druhém čtvrtletí roku 2020. Na staveništi v těchto dnech vládne čilý stavební ruch.„Nyní jsme zpevnili pláň a připravujeme pilotáž pozemků,“ uvedl Šulc.