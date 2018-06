Pelhřimovský bazén prosakuje. Město neví, kde vzít peníze na opravu

Ten seznam není zrovna krátký. Když se zeptáte zaměstnanců Technických služeb Pelhřimov, v jakém stavu je tamní bazén a jaká by potřeboval vylepšení a opravy, začnou vám vyjmenovávat dlouhou řadu bodů.



„V provozu bazénu není řešena rekuperace vzduchu ani vody, ve špatném stavu je kompletní vzduchotechnika. Dále je třeba řešit průsak vany, problémy s podlahovým vytápěním, s izolacemi odtokových žlábků a řadu dalších. Problémem je také nedostatečná nabídka atrakcí pro návštěvníky,“ odpovídá Jaroslav Záběhlík, asistent ředitelky Technických služeb Pavly Licehammerové.

Už z tohoto výčtu je jasné, že zařízení, jež je v provozu od roku 1990 a které bylo vybudováno s částečnou výpomocí občanů v takzvané akci Z, má své nejlepší roky za sebou. I přesto, že se do nutných oprav a vylepšení průběžně investovalo, je bazén poplatný době svého vzniku. A to jak z hlediska ekonomiky provozu, tak i nabídky služeb pro veřejnost.



Bazén je v havarijním stavu, překvapil své kolegy starosta města

Asi jako největší problém se jeví již zmíněná prosakující vana. „Všechny indicie ukazují na to, že není možné dále opravu odkládat,“ potvrzuje Záběhlík.

„Situace je kritická, víme to už delší dobu. Je ovšem potřeba vybrat správný typ bazénu, vypracovat projekt a požádat o dotaci,“ informoval na posledním jednání zastupitelstva starosta František Kučera (ČSSD).

Řadu svých kolegů tím však překvapil. O tom, že je na tom bazén až tak špatně, prý nic nevěděli.

„Netušil jsem, že je bazén v havarijním stavu. A netušili to zřejmě ani občané. Když se to ví tak dlouho, tak by mělo město zaujmout nějaké stanovisko a přijmout nějakou koncepci. Jak dalece tu generální opravu propracovat a v jakém rozsahu ji udělat,“ nechal se slyšet opoziční zastupitel Pavel Hodáč (KSČM).

Technické služby, které jsou provozovatelem bazénu, v těchto dnech společně s vedením města zjišťují možnosti a varianty řešení. Místostarosta Ladislav Med (ODS) mluví o celkové rekonstrukci. V ideálním případě by chtěl mít příští rok hotový projekt a v roce 2020 by se pak začalo se samotnou opravou.

„Bazénová vana by měla být nerezová. Dál by se mělo udělat nové zázemí šaten a také úplně nové saunové zařízení. Zároveň by se měl přidat nějaký prvek, jako je tobogan,“ pronesl Med.

Město řeší, kde vzít odhadovaných 100 milionů, a hledá dotace

V současné chvíli společně s odborníky z ČVUT město tvoří zadávací podmínky pro projekt. I když je zatím ještě příliš brzy na to, aby se dalo přesněji vyčíslit, na kolik celková rekonstrukce vyjde, první hrubé odhady už jsou na světě. Místostarosta Med předpokládá, že se náklady vyšplhají až ke 100 milionům korun.

„Bude tam totiž ještě spousta věcí spojená s přilehlou sportovní halou. Chtěli bychom ještě něco udělat ve vstupním vestibulu, který je společný pro bazén a halu,“ doplnil místostarosta.

Pelhřimov v letošním roce hospodaří s necelými 525 miliony korun. Částka potřebná na rekonstrukci tak tvoří zhruba pětinu městského rozpočtu. „Někde ty peníze budeme muset najít, nebo se zadlužit. Je to klíčová věc, kterou musíme řešit. Je chybou, že si město pro tyto situace nevytváří rezervní fond,“ myslí si opoziční zastupitel Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov).

Kvůli finanční náročnosti vedení města v současné chvíli hledá vhodný dotační program, z něhož by mohlo čerpat. „Bylo by příjemné, kdyby vyšla nějaká dotace na rekonstrukci sportovních zařízení. Bohužel až doposud se dávaly pouze na stavbu nových, a ne na opravy,“ ví místostarosta Med.