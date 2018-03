Občané Ledče touží po bazénu a nejlépe se slanou vodou, ukázala anketa

Zájem o anketu v Ledči předčil očekávání. Lístky s devíti otázkami nechala radnice doručit do poštovních schránek všech domácností pětitisícového města. Vyplněných se jich vrátilo rovných 1 009. Svůj hlas tak odevzdal každý pátý obyvatel Ledče a jejích místních částí.

A z došlých odpovědí je jasné, že vedení města bude výstavbě krytého bazénu v budoucnu věnovat velkou pozornost. Na dotaz, zda s ní souhlasí, odpovědělo „určitě ano“ 84 procent lidí. Přes osm procent pak označilo odpověď „spíše ano“.

„Je to pro nás jasný signál, že lidé plavecký bazén chtějí. Na zastupitelstvu jsme už vytvořili vyjednávací tým, který se záležitostí bude dál zabývat,“ uvedl ledečský starosta Zdeněk Tůma.

U zimního stadionu už není na rozšíření areálu příliš místa

Nový bazén by časem měl stát nejspíš v lokalitě nad starým sídlištěm Stínadla. V místech nad poslední bytovkou je dnes pole a zahrádkářská kolonie. Lidé by si zde bazén přáli více než v sousedství zimního stadionu před nádražím. Umístění nad sídlištěm u hlasujících vyhrálo v poměru 64 ku 32 procentům.

„U zimního stadionu už není mnoho místa na rozšíření areálu a na vybudování parkovacích stání, za to bychom nemuseli budovat infrastrukturu a dalo by se využít teplo z chlazení ledové plochy. Lokalita nad sídlištěm limitovaná není, jen by výstavba na zelené louce vyšla kvůli doplnění infrastruktury asi o deset až patnáct procent dráž,“ porovnával ještě před sečtením hlasů starosta. On sám chtěl volit variantu nad sídlištěm.

Kde přesně bude stát a jak bude nakonec nový bazén nad sídlištěm orientován, je práce pro vyjednávací tým. Ten bude muset nyní najít jeho nejvýhodnější polohu a napojení na stávající komunikace. Část obyvatel sídliště už v minulosti vyjádřila obavy z nárůstu dopravy.

Nemá chybět bazén pro děti nebo vířivka, saunu lidé oželí

Předmětem dalších debat bude i architektonická studie, vybavení a způsob úpravy vody. Jak z ankety vyplynulo, 60 procent respondentů by preferovalo slanou vodu oproti pětatřiceti procentům, kteří by raději vodu sladkou s chlorací.

Obyvatelé se zároveň v anketě vyjádřili i k tomu, jak by krytý bazén měl být vybaven. Nejvíce si jich přeje dětský bazén, jen o něco méně jich touží po vířivce, relaxačním bazénu a plaveckém bazénu s dráhami.

Podle velkého množství hlasujících by součástí areálu měl být i bufet či alespoň občerstvení. Naopak už o poznání méně lidí touží po sauně, toboganu, vodních chrličích nebo divoké řece.

Diskuse s občany formou ankety je pro Ledeč nad Sázavou poměrně oblíbený způsob. V minulosti si ho radnice vyzkoušela už několikrát, například při rozhodování o regeneraci sídliště Stínadla nebo o pořádání trhů. „Veřejná anketa je pro takový průzkum vhodný a levný prostředek,“ vysvětlil už dříve Tůma.

Zahájení stomilionové stavby bude na příštím zastupitelstvu

O možnosti vybudovat ve městě plavecký bazén se hovoří už mnoho let. Dosud to ovšem bylo jen v obecné rovině, až nyní dostává projekt konkrétní obrysy.

„Chtěli jsme vědět, zda otázka plaveckého bazénu je zajímavé téma, zda by obyvatelé takové zařízení ve městě chtěli. Je to ale spousta peněz, takže to nechceme lámat přes koleno,“ prozradil Tůma, proč se na lidi obrátili formou ankety.

I přes jasný signál obyvatel je zatím k samotné stavbě daleko. Mimo jiné i proto, že radnice zatím nemá ekonomickou studii. Jen odhaduje, že by se jednalo o přibližně stomilionovou investici. „Teprve budeme zjišťovat, na kolik je výstavba ufinancovatelná,“ sdělil starosta.

Byť se Ledeč v minulých letech snažila na bazén něco naspořit, bude si nejspíš muset vzít úvěr. Otázkou zatím jsou i budoucí náklady na provoz.

Jak nakonec bude bazén v Ledči přesně vypadat a kdy se začne stavět, bude známo nejspíš až v průběhu dvou let. Do podzimních komunálních voleb se tak velký posun neočekává. „Zahájení stavby by bylo určitě až na příštím zastupitelstvu,“ podotkl ledečský starosta.