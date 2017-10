Baseballistů v Třebíči už je tolik, že chtějí postavit novou halu

„My býváme v zimě odkázaní na trénování všude možně po tělocvičnách. Už je nás opravdu hodně a stojí to i mnoho peněz. Navíc je čím dál obtížnější sehnat místa v tělocvičnách,“ popsal mluvčí klubu Robert Vávra. Baseballisté trénují v Třebíči v kategoriích od předškolních dětí až po muže.

„Neustále se snažíme posunovat dál tento sport v Třebíči. Proto potřebujeme halu, kde by se dalo trénovat v zimním období i jindy za nepříznivého počasí,“ vysvětluje předseda extraligového klubu Jan Urbánek.

Pro trénování tohoto sportu ale není potřeba nijak velká hala. Ta třebíčská bude mít rozměry 28 metrů z delší strany a 14 metrů z té kratší. Její součástí bude stroj, do něhož se dá nasypat třeba sto míčků najednou. Ten je pak následně automaticky nadhazuje, přičemž se může předem navolit i rychlost nadhozu. A trenér pak stojí vedle hráče – pálkaře a dává mu pokyny k zlepšování výkonu.

Podobné haly mají už některé jiné kluby, které hrají baseball na vysoké úrovni jako Třebíč a v nejvyšší domácí soutěži soupeří s Nuclears.

Čekají na zprávu z ministerstva, vše komplikuje dotační kauza

Klub požádal o dotaci na stavbu ministerstvo školství. Na přelomu roku či na jaře se dozví, jestli peníze dostane.

„Teď je tam ale na ministerstvu složitá situace,“ připomněl Urbánek. Za vším je dotační kauza, v níž figuruje bývalý předseda Fotbalové asociace Miroslav Pelta a někdejší náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová.

Vedení třebíčského klubu jde ale za stavbou nové haly s rozhodností. „Pokud se to nepodaří příští rok, tak to zkusíme ten další. A pokud se to nepodaří financovat z tohoto zdroje, tak se budeme snažit to financovat jinak,“ ujistil předseda Nuclears.

Aby mohli baseballisté dostat dotaci z ministerstva, potřebují mít na dostatečně dlouhou dobu pronajaté svoje sportoviště od města.

„Takže jsme jim prodloužili nájemní smlouvu do roku 2030,“ potvrdila třebíčská místostarostka Marie Černá. Radní o tom rozhodli na své zatím poslední schůzi, původní smlouva platila do roku 2026.

Baseball v Třebíči je stále ještě poměrně mladý sport, jeho počátky se datují do doby zhruba před třiceti lety. První větší úspěchy zaznamenali tamní hráči v devadesátých letech.

Přelomový byl rok 2011, kdy otevřeli nový stadion Na Hvězdě za téměř za 24 milionů korun. Klub také tehdy uspořádal své první mistrovství Evropy v Třebíči pro kategorii kadetů do patnácti let.