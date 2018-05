Dlouhé čekání skončilo, stavba jihlavské nákupní zóny Aventin začala

Byl zrovna začátek června roku 2006, když se začalo v Jihlavě nahlas mluvit o zhruba miliardovém projektu - novém nákupním centru Aventin.



Teď je květen 2018 a po tolika letech se na pozemcích u hlavní silnice z Jihlavy na Pelhřimov konečně začíná něco dít. Zatím jde o zemní práce.

Jak je uvedené na vývěsce u staveniště, práce by měly být hotové do 30. listopadu 2020. Předpokládá se spolupráce pěti firem a přítomnost až čtyřiceti pracovníků na staveništi.

Jaké řetězce se pod Hosov nastěhují? Loni v létě zaznělo zatím jediné jméno - Lidl. Tehdy zástupce společnosti Aventin Ota Kohoutek doplnil, že v první etapě by měly vzniknout ještě prodejny textilu, obuvi a elektra. Konkrétní značky však nesdělil.

„Zhruba 25 procent obchodní plochy by mělo patřit textilu, deset procent obuvi a elektru. Bude tam také nabídka nábytku či zahradnictví,“ přiblížil.

Také poznamenal, že jihlavský projekt bude menší, než bylo plánováno před zmíněnými dvanácti lety. Dříve se počítalo mimo jiné s příchodem hobbymarketu OBI, ten už se ale usídlil v obchodní zóně u Vodního ráje.

„Bude tam taková všehochuť - i nějaké fastfoody,“ doplnil nyní Radomír Kaman, architekt ze společnosti Znojmoprojekt.

Na základě stavebního povolení by v areálu měl v jeho finální podobě fungovat kromě nákupní zóny s menšími prodejnami i obchod s nábytkem a také prodejna pro stavbu, dílnu, domácnost a zahradu.

Čtvrť s rodinnými domy ochrání protihluková stěna

Areál bude ve směru ke stávající zástavbě rodinných domů u Rantířovské ulice lemovat protihluková stěna. V projektu nechybí ani rozlehlé parkoviště, obslužné komunikace a reklamní záležitosti, jako pylon, billboardy a orientační tabule.

Do nákupní zóny bude jeden vjezd přes novou okružní křižovatku. Zajíždět tam bude také městská hromadná doprava. „Dnes to máme namyšlené tak, že by autobus zastavoval u obchodů dokončených v první etapě, později i u těch z druhé etapy a pak by vyjel z areálu ven,“ upřesnil Kaman.

V lokalitě pod Hosovem - ovšem na druhé straně výpadovky na Pelhřimov - zatím fungují zahradnické centrum, autoopravna, benzinová stanice a občerstvení.

Naproti by měly první obchody Aventinu růst ve směru od Jihlavy. „V první etapě budeme stavět po pravé straně od příjezdu do areálu,“ přiblížil už loni Kohoutek.

Platnost stavebního povolení si investorská společnost několikrát prodlužovala. Průtahy zdůvodňovala jihlavskému stavebnímu úřadu rozsáhlostí a finanční náročností stavby.

Změna využití lokality na logistické centrum nevyšla

Jeden čas investoři uvažovali také o změně záměru. V souvislosti s projednáváním nového jihlavského územního plánu zaslali na radnici požadavek, aby byl jako přípustné využití pro lokalitu pod Hosovem doplněn bod „logistická centra nerušící svým provozem“.

Žádosti však ze strany města nebylo vyhověno.

„Jedná se o pozemky určené současným územním plánem pro komerční vybavenost. Na celou plochu je již vydané územní rozhodnutí na obchodní centrum Aventin. Pozemky mají dobrou dopravní dostupnost a přímou návaznost na zastavěné území, proto byly navrženy pro občanskou vybavenost komerčního typu. Doplňovat komerční areál logistickou činností není z hlediska funkčního uspořádání města žádoucí,“ dozvěděl se tehdy z odpovědi radnice šéf Aventinu Robert Mang.

Pro účely výroby a logistiky má Jihlava v územním plánu vymezené plochy hlavně v severní části města - mimo obytnou zástavbu v návaznosti na dálnici D1.

Souběžně s výstavbou nákupního centra by měl Aventin zajistit pro Jihlavany několik věcí. Například odbahnit rybník za prádelnou a vybudovat okružní křižovatku pod Hosovem. Investor by také měl na šest metrů rozšířit spojku mezi výpadovkou na Pelhřimov a Rantířovskou ulicí, udělat kolem ní chodník a cyklostezku.

Na přesných podmínkách spolupráce se však budou zástupci firmy a radnice ještě domlouvat.

„Smlouvy mezi městem a Aventinem, které jsou podepsané, se budou v brzké době aktualizovat. Uvidíme, na jakých podmínkách se dohodneme,“ potvrdil náměstek primátora Radek Popelka. Předpokládá, že řeč bude hlavně o termínech dokončení jednotlivých akcí.

Jak nahradit křižovatku, kterou nakonec postaví město

V původní dohodě bylo zakotveno i to, že investor vybuduje novou okružní křižovatku u pumpy Tank ONO. Tam se ale město rozhodlo s přispěním evropských dotací udělat semafory a vedle postavit i nové parkoviště P+R a zastávku MHD.

Jednání tak zřejmě bude také o tom, zda Aventin za tuto stavbu vybuduje nějakou „náhradní“, či se vše vyřeší určitou finanční kompenzací. Debata se však může stočit také směrem k multifunkční hale. Ta by jednou v Jihlavě mohla stát na pozemku sousedícím s Aventinem.

„Jednu dobu bylo jednání na toto téma hodně aktivní, to jsem byl každou chvíli v Jihlavě. Teď ale nevíme o dalším vývoji záměru s multifunkční halou na sousedních pozemcích města vůbec nic,“ řekl architekt Kaman.

„Prostor pro víceúčelovou halu tam pořád je. Jsou to městské pozemky, které zůstávají. Když Aventin vstoupí do tohoto území a udělá tam nějakou infrastrukturu, tak se celá tahle lokalita jakoby stavebně otevírá,“ podotkl náměstek primátora Popelka.