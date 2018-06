Jeden špatný klik myší a firma dala omylem Třebíči superlevnou elektřinu

Vše začalo tím, že si radní chtěli na burze vysoutěžit cenu za elektřinu v hladině nízkého napětí pro roky 2019 a 2020.



„Protože nám letos končí smlouva, která také vznikla na základě burzovního obchodu, tak jsme zadali novou soutěž. Přijde nám to nejčistší způsob. Také víme, že ceny energií jdou nahoru a prognózy nejsou moc příznivé,“ popsala místostarostka Marie Černá (nezávislá).

Proto se po uzavření obchodu třebíčští radní hned divili, jak výhodnou cenu se jim podařilo na burze získat pro následující dva roky. Brzy ale bylo jasné, že firma E.ON nechtěla být tak štědrá. Za vším totiž byla chyba její zaměstnankyně.

„Doslova se ‚uklepla‘. Ta pracovnice je teď samozřejmě v problémech,“ poznamenala Černá.

Žena totiž chtěla upravit cenu v řádech jednotek korun, místo toho však zadala zhruba stokorunový rozdíl. Ve výsledku to pro Třebíč při dnešních cenách znamená, že má výhodnější cenu o zhruba dva miliony korun do konce roku 2020. To E.ON rozhodně nechtěl nabídnout.

Nezrušíme to? žádala firma. Nezrušíme, jasně odpovídá město

Proto se firma po uzavření obchodu obrátila na třebíčské politiky s návrhem dohody, aby se vše zrušilo. To vedení města minulý týden jasně odmítlo.

„My jsme zcela legálně dle pravidel nakoupili na burze elektřinu za velmi výhodnou cenu. Prověřili jsme vše u dohodce, který za nás obchod uskutečňoval na burze. Vše proběhlo v pořádku, jak mělo. Kontrakt platí,“ shrnul starosta města Pavel Janata (KDU-ČSL).

Smlouva vznikla podle něj hned po uzavření na burze. Zároveň starosta přiznal, že je mu líto ženy, která chybu udělala. „Ale to se nedá nic dělat. I takové přehmaty se stávají. Někdo vydělá a pro někoho to může být fatální problém,“ doplnil starosta.

Obchod radnice nezruší, bojí se případného obvinění

Černá s Janatou se shodli, že kdyby firmě vyšli vstříc a zrušili smlouvu týkající se burzovního obchodu se silovou elektřinou, dostalo by se do problémů vedení města. Pokud by šli znovu na burzu a vysoutěžili vyšší cenu, byla by to finanční újma pro Třebíč.

Další krok by mohl brzy následovat od policistů, kteří by se začali o politiky zajímat kvůli porušování povinnosti při správě cizího majetku. „My nemůžeme ten obchod dobrovolně ukončit. Mohli bychom být obviněni,“ obává se Marie Černá.

„Nedovedu si představit, že bych to udělal jménem města. Musíme se chovat jako řádní hospodáři,“ doplnil Pavel Janata. Podle něj nepřichází v úvahu, že by přistoupili na jiné řešení.

Mluvčí společnosti E. ON Martina Slavíková sdělila, že vyvolávací cena byla 990 korun za megawatthodinu (MWh). „Nedopatřením a v důsledku lidské chyby jsme však nabídli 889 korun za megawatthodinu,“ popsala.

A nechtěla přiblížit, jestli bude společnost po své pracovnici škodu vyžadovat, či jak vůči ní hodlá postupovat.

Třebíčský starosta Janata doufá, že zmíněná žena je pro podobné případy pojištěná. To ale firma nechce zveřejnit. „Zaměstnankyně chybovala, ale další postup považujeme za interní záležitost,“ doplnila Martina Slavíková.

Odstoupení od závěrkového listu z proběhlého obchodu firma projednávala letos v dubnu na Českomoravské komoditní burze Kladno. „Naši žádost jsme adresovali zastupitelům města Třebíč,“ doplnila mluvčí.

Rozhodnutí vedení města zatím nechtěli komentovat opoziční zastupitelé Rostislav Štork (nezávislý) a Pavel Franěk (ANO). „Musím si zjistit, jak to bylo,“ uvedli oba.