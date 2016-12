Na Vysočině si nejvíce přilepší lékaři, přidávat budou i mnohé podniky

Plus deset procent u doktorů i sester v krajských nemocnicích. Plus čtyři procenta - už od listopadu - u úředníků. O tolik rostou platy ve státní sféře. I řada podniků na Vysočině s platy svých zaměstnanců pohne. Bude to však méně než u doktorů.

Výdělky již výrazně navýšili ve společnosti CZ Loko, která má jeden z výrobních závodů v Jihlavě.

Mzdy a nově zaváděné benefity ve firmách Bosch Diesel Jihlava Průměrná mzda: 34 300 Kč* Změna: Odbory s vedením firmy vyjednaly podmínky na následující dva roky. Během nich dojde k celkovému navýšení mzdových nákladů o více než deset procent. Nové benefity: Nejvýraznější změna nastane podle dohody za rok, od ledna 2018 se zvedne příspěvek na penzijní připojištění ze současných 1 150 na 2 000 korun. Diamo, státní podnik Průměrná mzda: 29 051 Kč Změna: V roce 2017 dojde v podniku, pod který spadá i uranový důl v Dolní Rožínce, k navýšení o tři procenta. Nové benefity: Beze změny. Crystalite Bohemia, závod Světlá nad Sázavou Průměrná mzda: cca 28 000 Kč Změna: Po letošním průměrném nárůstu mezd až o 24 procent se ve Světlé nad Sázavou nepřipravuje. Nové benefity: Výhledově podnik zvažuje příspěvek na cestovné. CZ Loko Průměrná mzda: cca 27 000 Kč Změna: Dojde k valorizaci platů THP pracovníků. Již v listopadu firma, která má jeden ze závodů v Jihlavě, zvýšila mzdy v dělnických profesích průměrně o 7 procent.

Nové benefity: Již zavedli školkovné, jako podporu mladých rodin. Pivovar Bernard Humpolec Průměrná mzda: 26 500 Kč Změna: Eventuální navýšení mezd je řešeno v průběhu roku individuálně - v rámci jednotlivých oddělení. Nové benefity: Plánují program Ticket Junior na podporu rodin s dětmi. ICOM transport Jihlava růměrná mzda: 25 717 Kč** Změna: Letos mzda řidičů vzrostla o téměř osm procent. Nadstandardní růst chce firma zachovat i v roce následujícím, jeho výše bude odvislá od hospodářských výsledků. Nové benefity: Sick days a klouzavá pracovní doba pro vybrané skupiny pracovníků. Jihlavan Jihlava Průměrná mzda: 24 357 Kč Změna: V průměru o tři procenta. Nové benefity: Zvýhodněné příspěvky pro zaměstnance na penzijní připojištění, zvýšení příplatků za odpolední a noční směny i nepřetržitý provoz. Pozn.: *) Údaj je za rok 2015 a dělnické profese. **) Řidiči navíc dostávají diety. Zdroj: vybrané firmy, odbory a ČTK

„V listopadu jsme valorizovali mzdy v dělnických profesích průměrně o sedm procent. Roli hraje především odbornost, univerzálnost a kvalifikace konkrétních lidí,“ sdělil generální ředitel Josef Gulyás.

Dodal, že lokomotivka v lednu plánuje podobnou valorizaci u platů technicko-hospodářských pracovníků.

Polepší si také pracovníci v energetickém koncernu ČEZ, pod nějž patří i dukovanská jaderná elektrárna.

„Zaměstnancům společnosti ČEZ vzrostou v příštím roce tarifní mzdy o pět procent, smluvní o 2,2 procenta,“ konstatoval mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Plus 4,8 procenta, taková bude valorizace mezd v havlíčkobrodském Pleasu. Textilka dává práci 740 lidem, průměrná mzda v ní se pohybuje okolo 18 300 korun.

V největším podniku v kraji mají jistotu rovnou na dva roky

Největší podnik v kraji - Bosch Diesel Jihlava - má po dohodě odborů s managementem jasno nejen na rok 2017, ale i na ten následující.

„Mzdové náklady se v dvouletém období zvýší přes deset procent,“ říká jeden z odborových předáků v Boschi a zároveň předseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS Kraje Vysočina Roman Bence.

Připojil, že se ve společnosti Bosch Diesel podařilo znovu dojednat všechny nadstandardní benefity i na následující dva roky.

„Mezi ty nejdůležitější se řadí motivační měsíční prémie až do výše 20 procent, prémie za výsledek hospodaření, příplatky a bezúročné půjčky zaměstnancům,“ vyjmenoval.

Tři procenta na mzdách přidává výrobce dílů pro letecký průmysl Jihlavan i státní podnik Diamo, pod který patří uranový důl v Dolní Rožínce.

Velké změny v systému odměňování provedly už letos sklárny Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou. A tak zde od nového roku k dalším úpravám odměn nedojde.

„Mzdový systém jsme navázali na výkon výrobních linek. Vedlo to k průměrnému nárůstu mezd až o 24 procent. Nyní dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme výsledky, které tyto změny vyvolaly,“ poznamenal personální ředitel Jan Vaněk. Ve světelských sklárnách je zaměstnáno v současnosti 820 lidí.

Oblíbenými benefity jsou dny dovolené navíc i penzijní spoření

V některých velkých vysočinských podnicích ještě nejsou jednání o platech a zaměstnaneckých benefitech v roce 2017 ukončená, nebo teprve začnou.

„Naše představa je nárůst mezd minimálně o pět procent,“ uvádí Bedřich Zapletal, zástupce odborů v jihlavské společnosti Moravské kovárny.

Takové požadavky v průmyslu jsou podle Romana Benceho adekvátní. „Většina základních odborových organizací jde do jednání s požadavkem na zvýšení mezd o 5 až 5,5 procenta - v souladu s doporučením ČMKOS, ale i s ohledem na výkon ekonomiky,“ pravil odborový boss. Samozřejmě se ale podle něj zohledňuje i situace v konkrétní firmě.

„V oblasti benefitů je zájem o poskytování příspěvku na doplňkové penzijní spoření či jeho navýšení a také o poskytování dnů volna nebo dovolené nad rámec zákoníku práce,“ doplnil obecně Bence.



V Dopravním podniku města Jihlavy skončí platnost kolektivní smlouvy mezi odbory a vedením v závěru března.

„Jednání o nových podmínkách nás teprve čeká,“ sdělil za odbory Marek Řezáč. „Věříme, že se snad najde cesta k čtyřprocentnímu nárůstu základní hodinové mzdy,“ uvedl.

Některé velké firmy nabízí nové benefity. Třebíčský Tedom zvýšil příplatek na stravenku, zavedl možnost vzít si krátkodobé zdravotní volno (takzvané sick days) a bude zvyšovat počet dnů dovolené. O třídenním volnu kvůli nemoci uvažují rovněž v polenském Dafe-Plastu.

Mzdy na Vysočině v letošním třetím čtvrtletí v průměru stouply na 25 004 korun hrubého měsíčně. Meziročně se jednalo o nárůst o pět procent.