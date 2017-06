Z hledání volného zubaře na Vysočině je stále častěji práce pro detektivy

Jedna z nejčastějších otázek v jihlavských diskusních fórech na sociálních sítích zní přibližně takto: „Víte o nějakém zubaři, který bere nové pacienty?“

Najít někoho takového je však téměř detektivní práce. „Po letech jsem se vrátila ze zahraničí a sehnat zubaře byla doslova tragédie. Všichni mě odmítali,“ vypráví svůj nedávný příběh čtyřicetiletá Petra Soukupová.

Kteří zubaři na Vysočině berou nové pacienty 1) Stomatologové na Vysočině, kteří aktuálně registrují nové pacienty a mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami: Stomatologické centrum Třebíč tel.: 776 766 268 (objednává až na září)

MUDr. Václav Berka, Náměšť nad Oslavou tel.: 568 620 168

Andrii Tsygyka, Velké Meziříčí tel.: 567 770 203

MDDr. Brožová, Jihlava tel.: 567 309 654 (smlouva se třemi zdravotními pojišťovnami)

Bez bolesti, Havlíčkův Brod tel.: 777 505 212

Edson Makumbirofa, Velký Beranov tel.: 602 602 334 (nové pacienty bude registrovat až po prázdninách) 2) Stomatologové, kteří registrují nové pacienty, ale nemají smlouvy s pojišťovnami. Pacient si musí veškeré výkony hradit sám: Maxdent, Havlíčkův Brod tel.: 722 068 222

MUDr. Tomáš Vaněk, Jihlava tel.: 724 301 773 Zdroj: zdravotní pojišťovny, Česká stomatologická komora, průzkum MF DNES. Výčet nemusí být kompletní.

Když už se jí někdo naskytl, neměl zrovna dobré recenze nebo smlouvy s pojišťovnami.

„To znamená, že bych si musela všechno platit sama. A pro celou rodinu s malými dětmi by to byla suma, kterou bychom si nemohli dovolit. Nakonec jezdíme všichni do Brna. Po dálnici jsme tam za chvíli a jsme spokojení,“ vylíčila své peripetie maminka dvou dětí z Jihlavy.

Situace se stomatology na Vysočině začíná být zoufalá i podle Jany Zedníčkové, předsedkyně Oblastní stomatologické komory v Jihlavě a krajské mluvčí České stomatologické komory.

„Vím asi o pěti lékařích, kteří letos chtějí ukončit svou činnost. A toto číslo nejspíš nebude konečné. Už nyní není možné v okrese Jihlava najít stomatologa, který by registroval nové pacienty, a za odcházející lékaře také náhradu nemáme,“ uvedla. A tak pacienti stále častěji vidí na dveřích ordinací ceduli: „Nové pacienty neregistrujeme.“

Někteří lékaři zase přijímají jenom děti svých klientů či jejich rodinné příbuzné. Jinde ani to ne.

Podle aktuálních čísel České stomatologické komory je na Vysočině zhruba 270 zubních lékařů. To znamená, že pokud by měl mít každý obyvatel kraje svého stomatologa, na jednoho z nich by připadalo 1 883 pacientů. Optimální počet je podle komory okolo 1 500 pacientů.

Alarmující je i věkový průměr stomatologů v kraji. Přibližně 50 procent lékařů je starších šedesáti let. Hrozí tak odchody do důchodu a ještě více se prohlubující personální krize.

Krajská stomatologická komora i zdravotní pojišťovny se již několik let snaží vymyslet nějaké řešení, jak zubaře na Vysočinu přilákat. Zatím marně.

„Bohužel se nám zatím nepodařilo najít cestu, jak to udělat. Práce by tu bylo dostatek. Tím, že není v našem kraji lékařská fakulta, kde by se stomatologie studovala, není z naší oblasti tolik studentů tohoto oboru,“ dovozuje příčiny Zedníčková.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný poukázal na to, že kraj nemá mnoho možností, jak tuto situaci ovlivnit. „Stomatologové pracují v soukromých zařízeních a kraj není jejich zaměstnavatelem,“ připomněl.

Snaží se i zdravotní pojišťovny. „Zejména na Vysočině je situace velmi složitá. Opakovaně jsme podali na krajský úřad žádosti na konání výběrových řízení, primárně v okresech, kde stomatologové chybí, naši zaměstnanci aktivně oslovují lékaře,“ popsala aktivity mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Právě zdravotní pojišťovny by měly být s hledáním stomatologa svým klientům nápomocné. „Pokud má klient VZP problém sehnat stomatologa, ať se obrátí na svoji pobočku pojišťovny. Tam mu pomohou problém vyřešit,“ uvedl Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Pomoci mohou rovněž webové stránky České stomatologické komory www.dent.cz.