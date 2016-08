Na zookoutek s exotickými zvířaty ve Studenci došly peníze. Prozatím

Nové jsou tam jen obrovské hromady zeminy a drcené stavební suti. Jinak se navenek už měsíce nic zvláštního v areálu bývalého dřevozpracujícího závodu naproti vlakovému nádraží Studenec neděje.

„Ráno je tam slyšet řvaní zvířat, ale nic moc dalšího tam nezaznamenáváme,“ shodli se včera dva zaměstnanci Českých drah, kteří se v poledne pohybovali po peroně sousedního vlakového nádraží.

Hyeny a lvi u lesa

V halách bývalé pily jsou od loňska ustájená exotická zvířata. U studeneckého lesa našli domov například lvi, tygr, hyeny či vlci.

Jejich majitelé ze společnosti 9 mm chtěli těžit z dobré dopravní dostupnosti a bývalý dřevařský závod hodlali přebudovat na veřejně přístupný soukromý chov. Místo se tak mělo stát atraktivním zejména pro rodiny s dětmi.

„Došly ale peníze, letos nic nezpřístupníme. Uvidíme, co bude příští rok, nechci teď nic předpovídat,“ vyjádřil se pouze ve stručnosti Třebíčan Michal Novák, jednatel firmy 9 mm. Víc to rozvádět nechtěl. Podotkl pouze ještě, že zvířata jsou v areálu víceméně stále stejná, jen vlky plánuje stěhovat pryč.

Přitom areál u lesa, navíc v těsném sousedství silnice první třídy I/23 či železnice, jež vedou do Brna, Jihlavy i Velkého Meziříčí, to jsou faktory, které by mohly přispět ke komerčnímu úspěchu takového podnikatelského záměru.

„Zvěsti mezi lidmi kolují různé, prý tam dokonce má být něco úplně jiného. Slyšel jsem už hodně verzí. Tak jsem se ptal projektanta, s majitelem jsem ještě nemluvil,“ uvedl včera studenecký starosta Jiří Tomešek.

Projektant mu řekl, že stavba má dvě fáze, kdy v té první se vyřešilo stavební povolení pro budovy určené k soukromému chovu zvířat.

„A ve druhé fázi má vzniknout zookoutek přístupný veřejnosti. Prý to stále platí,“ dodal starosta.

Železniční přejezd bude vadit

Soukromý majitel uzpůsobil staré haly uvnitř tak, aby v nich mohla být ustájená zvířata. Postavil tam vnitřní výběhy a kotce.

Venku začal dělat například přístavby výběhů, ovšem chybělo mu stavební povolení. Kvůli tomu se dostal do sporu s náměšťským stavebním úřadem.

„Stavební povolení už získal. Ovšem zdůrazňuji, že zatím pouze pro soukromý chov zvířat, nikoli pro veřejně přístupný areál,“ upozornil vedoucí náměšťského stavebního úřadu Jaroslav Čech.

K první fázi se vyjádřily všechny dotčené strany včetně hygieniků, drah a veterinářů. „Se stavbou v nynějším rozsahu souhlasili,“ dodal Čech. Podle jeho slov ale nebude jednoduché získat stavební povolení pro veřejně přístupný areál.

„Zatím tam vůbec není řešené zázemí pro veřejnost, parkování, a co vidím jako podstatnou budoucí komplikaci, to je železniční přejezd. Nachází se dost blízko vjezdu do areálu,“ přidal postřeh Čech.