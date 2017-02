Levhart zatím zůstává doma, do Francie ho nepustily nemocné ovce

„Na francouzské straně se objevil problém. Ne snad, že by Francouzi ztratili o našeho irbise zájem, ale povolení k přesunu nedal francouzský veterinář,“ prozradil mluvčí jihlavské zoo Martin Maláč.



V oblasti, kam měl Armin dojet - okolí zoologické zahrady Doué-la-Fontaine, se totiž zkraje týdne objevila katarální horečka ovcí.

„S levhartem to sice nemá absolutně nic společného, ovšem kromě Armina měl přepravce cestou nabrat ještě nějaké antilopy. A tam už by mohly nastat komplikace,“ připomněl Maláč, že zmiňované virové onemocnění postihuje kromě ovcí i další domácí a divoce žijící přežvýkavce.

Možnost, že by nakonec do Francie odcestoval pouze jihlavský irbis, padla. „Z ekonomického hlediska by to druhou stranu vyšlo příliš draho. Proto se přeprava o pár dnů odložila,“ oznámil Maláč.

Pobyt na Vysočině si nakonec mladý Armin prodlouží ještě o devět dnů. Do svého nového domova se vypraví až příští týden v pátek. Každopádně už nyní je zřejmé, že se od něj očekává rozšíření tamního chovu irbisů.

Amina se zrušení cesty nedotklo, o svém převozu zatím neví

„Není to tak, že by si jednotlivé zoologické zahrady vybíraly vhodná zvířata, to má na starost koordinátor, který vede plemennou knihu. A ten pak na základě rodokmenu určuje, který samec by byl vhodný pro konkrétní samici,“ vysvětloval Maláč.

Na poslední chvíli zrušená cesta se však podle něj samotného Armina nikterak nedotkla. Zvíře totiž nemá až do samotného odjezdu ani tušení, co ho čeká.

„Funguje to tak, že přepravce dorazí, naloží vybrané zvíře a pak už se jede,“ ujišťoval mluvčí jihlavské zoo. „Neděje se nic, co by vybočovalo z běžného programu. Vše funguje tak, aby se zvíře nestresovalo,“ doplnil.

Armin byl v pořadí devatenáctým mládětem levharta sněžného, které se podařilo v Jihlavě odchovat. Irbis je velká kočkovitá šelma řazená do nejbližšího příbuzenstva tygrů. Dospělí jedinci měří kolem dvou metrů a váží zhruba 60 kilo.