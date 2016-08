Nový třešťský biotop řeší, co s řasami. A chce víc písku pro děti

Víkendové teploty okolo třiceti stupňů Celsia se postaraly o to, že se turniket u pokladny nového třešťského přírodního koupaliště Malvíny zase pořádně točil.



Areál, který stál zhruba 19 milionů korun, provozuje radnice. S letošní návštěvností areálu panuje spokojenost, město ale chystá - i po podnětech od koupajících - některá vylepšení. Připraví je na příští sezonu v roce 2017.

„Na Malvíny chodí především rodiny s malými dětmi. Proto určitě na příští rok připravíme větší pískoviště, aby děti měly možnost dovádět nejen ve vodě,“ uvedl třešťský starosta Vladislav Hynk.

Písek v současném areálu je, jenže jen na hřišti pro plážový volejbal a jeho hráči nemají radost, když se jim chtějí pod nohama motat malí kluci či holčičky a stavět hrady či dělat bábovičky.

Kromě pískoviště by děti stály také o závěsné houpačky. V areálu se nacházejí zatím jen lavicové.

Na koupaliště přijde v první sezoně celkem přes 15 tisíc návštěvníků. Zatím si musí dávat velký pozor na cennější věci a peněženky. To se ale také v další sezoně změní. „Chceme instalovat skříňky na cenné věci,“ potvrdil Hynk.



Řasy filtrují vodu, plavou ale i v bazénu

Seznam věcí, které je potřeba řešit, je ale delší. Patří na něj i položka navigace. „Na navigačním systému i papírových propagačních materiálech zapracujeme. Zatím žijeme z internetu - z webových stránek koupaliště a facebookového profilu,“ uvedl starosta.

V areálu chtějí mít i pódium na pořádání kulturních akcí. A v bufetu i nesmažené či nepečené pokrmy, třeba saláty.

Na třešťském koupališti nepoužívají k čištění vody chemické přípravky. Jde o takzvaný biotop.

„Voda se filtruje přes přírodní řasu. Bohužel se stane, že i přes filtraci se zárodky řasy dostanou do bazénu, proto tam občas plavou takové zelené kousky. Máme tu ale udělané výpusti určené k tomu, aby kousky řas zase odplavaly pryč,“ zmínil plavčík Martin Salamánek. „Sinice tu nejsou,“ ujišťuje.

Jeho slova potvrzují také krajští hygienici. „Průhlednost vody na dno, teplota 19 až 20 °C, bez mikrobiálního znečištění,“ uvedli minulý týden ve čtvrtek poté, co na Malvínách zjišťovali kvalitu vody.

„V červenci (což byl první měsíc fungování nového koupaliště - pozn. red.) jsme se učili se systémem čištění pracovat. Každý týden sem jezdí hygienici a říkají, že voda je bez problémů. Chceme ale koupit ještě bazénový vysavač pro tento typ koupališť,“ doplnil Hynk.

Některým návštěvníkům chybí u bazénu stín

A co říkají návštěvníci? „My jsme zde dneska poprvé, zkusili jsme to. Co tady vylepšit? Vysázela bych víc stromů, aby tu byl přírodní stín,“ řekla Pavlína Šťastná z Jihlavy.

Poprvé byla v sobotu na Malvínách také Hana Kalčíková. „Mé první dojmy jsou takové, že to tu je pěkné. I vzhledově, architektonicky se mi areál líbí. Je zde místo pro plavce i pro malé děti. Takže dobré,“ pravila návštěvnice koupaliště.

Její nejoblíbenější místo na koupání ale zůstává jinde - Velký pařezitý rybník poblíž Telče. „Jezdívám tam na kole. Dneska jsem ale tady kvůli svým neteřím, které dorazily z Jihlavy,“ vysvětlila Kalčíková.

Konkurencí nového třešťského koupaliště je i zatopený lom u Čenkova. Tam ale samozřejmě koupající nemohou čekat třeba bufet či moderní toalety přímo u vody. Zato je tam klid a průhledně čistá voda. „Když je hezky, jezdí sem hromada aut, stojí i podél silnice,“ řekl MF DNES jeden z místních obyvatel.



Otevření koupaliště v Třešti pocítil hostinec v Čenkově

„Otevření nového koupaliště se projevilo, ale nijak podstatně. Nejezdí sem už matky s malými dětmi. Na koupališti mají pro své potomky brouzdaliště i možnost dát si něco na občerstvení. Mají tam takovou pohodu,“ pověděl pan Karel. Své příjmení nechtěl uvádět.

„Ti skalní, kteří sem na lom vždycky jezdili, jezdí dál. A hodně sem míří cyklisté,“ doplnil starší muž žijící v jednom z domků u hlavní silnice v Čenkově.

To, že už na Čenkov nejezdí tolik rodin s dětmi, nenahrává místnímu hostinci. „Ano, u lomu je teď méně lidí a není tam tolik bordelu. Ale pro podnikání tady v Čenkově už to tak dobré není,“ uvedla provozovatelka hospody Vladimíra Čalkovská. Obec se snaží nalákat turisty kromě lomu i na akce, jež zde pořádají hasiči.