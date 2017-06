Milost pro Kajínka nebyl předvolební tah, dušuje se Zeman

„Pane kolego, přemýšlejte hlavou. Když budete přemýšlet hlavou, tak zjistíte, že pan Kajínek má přinejmenším stejně tolik odpůrců jako příznivců,“ opáčil Zeman tazateli ironicky.

Vzápětí ale připustil, že mu lidé často vytýkají, že dal milost dvojnásobnému vrahovi.

„Moje odpověď zní, že vůbec nejsem přesvědčen o tom, že pan Kajínek je dvojnásobným vrahem. Kdybych o tom přesvědčen byl, tak mu milost nikdy neudělím. A jak se říká, nula k nule pojde. Milost pro Kajínka má stejně tak příznivců jako odpůrců, kteří se vzájemně vyruší. Takže kvůli tomu jsem to určitě neudělal,“ řekl.

Zeman v Heřmanově vypadal odpočatěji než o den dřív při návštěvě Dukovan, kde jen těžko skrýval únavu a vyčerpání (o návštěvě Dukovan zde). V Heřmanově se ovšem několikrát při projevu zarazil a musel opakovat, co chtěl říci.

„Dneska mi to nějak nejde,“ opakoval pokaždé.

Goethův jazyk se prznit neodvažuji, řekl Zeman

Místní se ho mimo jiné ptali, co považuje za svůj životní úspěch. „Že jsem zplodil dvě děti,“ rozesmál přihlížející. „To je sám o sobě výkon, i když, upřímně řečeno, není to výkon, který by byl sám o sobě hoden zvláštní pozornosti. Ale jeden syn je lékař, takže pomáhá lidem, a dcera zatím začíná studovat. Doufám, že i ona bude lidem užitečná,“ doplnil.

Vyhořelé palivo do Rožínky Zeman navrhl, aby v bývalém uranovém dolu v Dolní Rožínce vzniklo úložiště vyhořelého paliva z českých jaderných elektráren. "Když se tvrdí, že vyhořelé palivo je natolik bezpečné, že ani nepotřebuje hlubinné úložiště, tak na území Kraje Vysočina máte Dolní Rožínku a já bych byl velmi rád, kdybyste se dohodli a kdyby to jaderné úložiště bylo právě v této naprosto bezpečné oblasti," řekl prezident. Vysočinský hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD) řekl, že Zemanův názor respektuje, o otázce by ale podle něj měli rozhodovat odborníci. "Je tady technická záležitost, která je na zhodnocení odborníků, a to jest, že jaderné úložiště by v určitých lokalitách, kde bylo těženo, bylo obtížné umístit," řekl. Podotkl, že experti prověřují i možné uložení vyhořelého paliva v lokalitách českých jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Další z místních obyvatelek zajímalo, kolika jazyky se Zeman domluví. „Mluvím velmi dobře česky, moje slovenština také není zanedbatelná, alespoň jí rozumím,“ řekl prezident.

„Z těch zbývajících mluvím rusky, taky mluvím, no, a teď si nechci lichotit, napůl dobře napůl špatně anglicky a rozumím německy. Neodvažuji se ale prznit Goethův jazyk, proto jím raději nemluvím,“ uzavřel.

Návštěvou dvousethlavého Heřmanova končí Zemanova třídenní návštěva Kraje Vysočina.

„Pro život obce je to událost, protože taková osobnost sem ještě nikdy nepřijela,“ sdělil Vlastimil Lunda, který přišel v uniformě hasiče. „Můžeme mít výhrady k osobě, která funkci prezidenta zastává, nicméně je to prezident, proto je to čest,“ zdůraznil.

Nyní se Zeman přemístí do Nového Veselí, kde stráví svoji dovolenou.