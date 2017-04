Z klempíře se vyklubal včelař, který si včelařské potřeby sám vyrábí

Zdeněk Kučera byl dlouhé roky na Havlíčkobrodsku znám jako klempíř a pokrývač. Oboru se věnoval od počátku 90. let. Po čtvrtstoletí si řekl, že je potřeba posunout se zas o kousek dál.



„Ve čtyřiceti, padesáti přichází takový ten věk, kdy člověk už nežije jen pro kariéru, práci a peníze, ale touží dělat i něco smysluplnějšího, co by ho více naplňovalo, třeba i vracelo k přírodě,“ vysvětluje.

Před osmi lety začal včelařit. Vzpomněl si, jak se včelami zamlada pomáhal svému strýci. Do podobné záliby se vrhlo i několik jeho kamarádů a známých. Tak to zkusil taky. Zprvu měl včely jen jako nevšedního koníčka. Jenže, jak už to tak občas bývá, se do své nové zábavy stále víc a víc ponořoval.

Dnes už je Zdeněk Kučera poměrně zkušeným včelařem. V okolí Havlíčkova Brodu má zhruba stovku včelstev, stáčí a prodává med. „Ale na nějaký výdělek to ještě moc není. Včelí farmy, které se tím živí, mají aspoň 300 včelstev. Je to koníček. Ale na klempířinu mi přes něj už moc času nezbývá,“ směje se včelař.

„Kolegyně obsluhuje za pultem, já vyrábím potřeby v dílně“

Aby ne, když si ke včelám přibral ještě vcelku unikátní obchod. Kučerovo jméno je nově spojeno s jedinou prodejnou vybavení pro včelaře široko daleko. A to ne ledajakým. Zdeněk Kučera totiž většinu nabízeného vybavení pro včelaře i sám vyrábí.

I když začínal včelařit před pár lety, a jak sám říká, ve „vyšším věku“, dobře si pamatuje, jak těžké bylo všechno potřebné vybavení poshánět. Na trhu prostě nebylo. Když už, musel pro ně hodně daleko. A ne vždy s ním byl spokojen. A tak se zavřel do dílny a udělal si potřebnou věc sám.



„Většinu věcí od úlů přes rámečky, ochranné pomůcky nebo vyvařovací kotle jsem si vyráběl sám. Postupem času jsem dokonce začal dodávat do obchodů,“ říká. Většinu času tak tráví v dílně a vyrábí, doslova co se dá.

Jenže ne vše lze doma vyrobit. Některé pomůcky jsou natolik speciální, že se koupit prostě musí. V okolí Havlíčkova Brodu přitom není kde. „Tak jsem zřídil obchod, jakousi vzorkovou prodejnu. Kolegyně je za pultem a já vyrábím v dílně. Některé pomůcky pak přeprodáváme dál,“ líčí.

Na tradiční výstavu přinesl po letech zcela nový segment

Jeho obchůdek v Kyjovské ulici je otevřen od poloviny března. Hlavně v prvních dnech se u něho střídal jeden zákazník za druhým. „Rozkřiklo se to, aniž bych někde inzeroval. Kolegové včelaři se to dozvěděli a hned se jezdili podívat, co tu mám,“ vypráví.

Své produkty se rozhodl představit i na tradiční a právě probíhající havlíčkobrodské výstavě Zahrada. „Kdysi jsme na ní vystavovali střešní krytiny, později jsem tam inzeroval. A tak mě napadlo, že bych se tam mohl prezentovat s potřebami pro včelaře,“ vysvětluje.

„Když s tím pan Kučera přišel, přivítali jsme to s nadšením. Nás samotné by nenapadlo, že bychom o potřeby pro včelaře mohli výstavu rozšířit,“ přiznává pořadatelka výstavy Jana Koubková.

Díky Zdeňku Kučerovi se tak letošní ročník oblíbené výstavy zahrádkářů a kutilů rozrostl o jeden zcela nový obor.