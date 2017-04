Žďas pod taktovkou Číňanů obměňuje vedení, skončilo už šest ředitelů

Tři čtvrtě roku poté, co slovenský magnát Vladimír Soták dotáhl prodej firmy čínskému investorovi CEFC Group (Europe) Company, nezůstal ve vedení Žďasu kámen na kameni. Jedničkou ve firemní hierarchii je nově místo dlouholetého šéfa Miroslava Šabarta Pavel Cesnek, který do firmy s třímiliardovým obratem nastoupil loni v říjnu. Nejdříve na pozici finančního ředitele, posléze se stal výkonným ředitelem, což byl ve Žďasu úplně nový post.



Zjištění MF DNES potvrdilo hned několik zdrojů z firmy a nakonec i předsedkyně představenstva Žďasu a výkonná viceprezidentka akcionáře Marcela Hrdá.

„Novým generálním ředitelem se s účinností od 18. dubna 2017 stal Pavel Cesnek, který byl zároveň jmenován místopředsedou představenstva,“ uvedla Marcela Hrdá.

„Pavel Cesnek v sobě spojuje odbornost se znalostí trhu a zákazníků a současně si je vědomý odpovědnosti ekonomického řízení vnitřních procesů společnosti,“ řekla.

Žďas musí podle Hrdé projít zefektivněním svých procesů, aby byla zajištěna jeho konkurenceschopnost.

Velký kontrakt s Japonci dojednal dnes již bývalý šéf

O změně v čele firmy se mezi zaměstnanci spekulovalo už delší dobu, nakonec nastala jen týden poté, co se Žďas pochlubil velkým kontraktem ve výši téměř 200 milionů korun s japonskou společností Nakamura Iron Works Co., Ltd. Jde o dodávku kovacího souboru sestávajícího z hydraulického lisu o síle 3 300/4 000 tun a dalších zařízení.

Kontrakt s Nakamurou dojednával Miroslav Šabart, který ve Žďasu začínal před 32 lety na obchodním úseku a přes různé pozice se před 12 lety dostal až na místo generálního ředitele.

Bývalý obchodní ředitel Stanislav Hrdina i Miroslav Šabart na rozdíl od jiných manažerů ve Žďasu pokračují, bývalý generální ředitel bude mít na starosti velké zakázky.

„Díky svým zkušenostem a znalostem bude rozvíjet strategické obchodní aktivity v pozici výkonného ředitele a člena představenstva,“ potvrdila Marcela Hrdá.

Jako první odešel po prodeji Žďasu Číňanům finanční ředitel Jaroslav Mačejovský. Loni v říjnu skončil šéf logistiky Štefan Pintér a letos v únoru výrobní ředitel Zbyněk Matulka a personální ředitel Zbyněk Kadlec.

Cesnek proslul přepadovkami. Žďas považuje za pomalý

Třiačtyřicetiletý Pavel Cesnek je specialistou na restrukturalizace firem. Devět let řídil velké výrobní podniky v Rusku a na Ukrajině. Naposledy byl generálním ředitelem skupiny Noen. Ve Žďasu už proslul tím, že dělal v montérkách „přepadovky“ na nočních směnách.

Na telefonát MF DNES Pavel Cesnek nereagoval, je na veletrhu v Hannoveru. Už loni v listopadu, kdy se stal výkonným ředitelem, pro firemní měsíčník Žár uvedl, že se chce zaměřit na zeštíhlení produktové nabídky a dát větší důraz na dodávky pro automobilový průmysl. Žďas označil za stabilní, ale velice pomalou firmu, kterou poznamenalo roční čekání na nového vlastníka.

Podle odborů spousta zaměstnanců stále čeká, co se bude dít dál. „Po prodeji se nový vlastník zaměřil na konsolidaci firmy, snaží se hledat maximálně možné úspory nákladů,“ reaguje předseda odborové organizace Rostislav Dvořák.

Několik desítek ze zhruba 2 500 zaměstnanců v posledních měsících z vlastního rozhodnutí odešlo, podle Dvořáka to souvisí se situací na otevřeném trhu práce, kdy už není v kurzu věrnost firmě a lidé odchází za lepší nabídkou. Aktuálně firma na svém webu nabízí 20 míst.

Zaměstnanci Žďasu si od února polepšili. „Kolektivní smlouva je podepsaná, podařilo se nám vyjednat plošný nárůst 500 korun plus prémie podle tarifních stupňů, což je od padesáti korun po necelou stovku navíc. A také se o sto korun zvýšil příspěvek na penzijní připojištění,“ uvedl Rostislav Dvořák s tím, že průměrná hrubá mzda byla před navýšením 23 400 korun měsíčně.