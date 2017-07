Aviril je sourozenec Kofoly a Alpy. Léčí kůži a záněty už 90 roků

10:02 , aktualizováno 10:02

Dětský zásyp a olej Aviril. Který z rodičů by ho neznal? Že se i on vyrábí na Vysočině a je ikonou regionu - vedle Pribináčka, Igráčka nebo limonády zonky - už ví málokdo. Přitom letos uplyne už 90 let od okamžiku, kdy byla značka zaregistrována na tuzemském trhu. Mnoho let se vyrábí ve Velkém Meziříčí.