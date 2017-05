Co se zimním stadionem, Jihlava opět nerozhodla. Má jen čtvrt miliardy

Jihlavští zastupitelé v pondělí v podvečer odhlasovali pouze to, že budou nadále přezkoumávat tři možné cesty postupu - výstavbu nové arény na zelené louce, stavbu nové haly ve stávající lokalitě a rekonstrukci nynějšího Horáckého stadionu po etapách, takzvanou „salámovou“ metodou.



„Není to tak, že se nedokážeme rozhodnout. Ale na novou halu teď nemáme dostatek peněz. Momentálně si můžeme dovolit investovat do haly maximálně 250 milionů korun. Nikde nemáme na papíře, že nám stát nebo kraj pošle nějaké peníze. Proto nyní nemůžeme jasně říct, že budeme stavět novou halu,“ tvrdí radní Daniel Mayer (ANO).

Podle jeho názoru i přesto stojí za to pokračovat a přezkoumávat všechny zmíněné varianty. Díky nim může město získat potřebné podklady k tomu, aby mohlo přijít na kraj, případně na vládu a požádat o finanční podporu. „Proto jsme tyto analýzy zpracovávali,“ doplnil Mayer.

Opravu stadionu můžeme odstartovat hned, namítá opozice

V praxi to znamená, že případný začátek jakýchkoli prací na přestavbě haly se opět odsouvá minimálně o několik měsíců. „Byli bychom ale hloupí, kdybychom po penězích shora nesáhli,“ tvrdí zástupkyně primátora Jana Mayerová (ANO), do jejíž gesce sport v Jihlavě spadá.

Podle zastupitelů z opoziční ODS si však město může dovolit, aby už nyní začalo pracovat na kompletní přestavbě haly v Tolstého ulici.

„Jihlava má na stadion připraveno už 130 milionů korun. Navíc má zdravé finance a může si vzít úvěr. A podpora je předjednaná i s Krajem Vysočina,“ tvrdí občanský demokrat a bývalý primátor Jaroslav Vymazal.

„Salámovou“ metodu by architekt začal od střechy

Každá z navrhovaných variant má svá pro a proti. Postup „salámovou“ metodou, kdy by se v každé letní přestávce mezi sezonami vždy opravila část stadionu, je zřejmě nejlevnější. Podle předběžných odhadů vyjde na zhruba 292 milionů korun. Jenže takto opravená hala bude mít menší možnosti využití.

„I když tam dokážeme dostat vše, co je potřebné pro multifunkci, tak například těžká auta, která by navezla techniku na plochu, se dovnitř nedostanou. Nebudou tam potřebně vysoké stropy,“ pronesl architekt Antonín Buchta, který se na vypracování studií podílel.

Podle něj by v tomto případě bylo nejlepší začít obnovou střechy. „Je tam však riziko, že se nestihne opravit během těch čtyř měsíců, které budou k dispozici. Stavební firmy, které jsem oslovil, si na to příliš netroufají,“ doplnil Buchta.

Negativem výstavby nové haly na současném místě je to, že by hokejová Dukla Jihlava musela hrát minimálně rok v jiném městě.

„Podle mého je to i přesto nejlepší řešení,“ tvrdí občanský demokrat David Beke. Tato stavba by vyšla na zhruba 450 milionů bez daně.

Na tři ledové plochy má Jihlava málo obyvatel

Ještě dráž pak vychází nová aréna na jiném místě - na více než 600 milionů korun bez daně.

„Kromě nákladů na postavení haly a napojení na infrastrukturu musíme také vědět, co se starým zimákem. Je v něm zázemí pro vedlejší malý zimáček. A na to, aby město zvládlo ufinancovat tři ledové plochy, by musela Jihlava mít o 15 až 20 tisíc obyvatel víc,“ nechal se slyšet lidovecký náměstek primátora Jaromír Kalina.

Vytipována jsou pro takovou arénu čtyři místa - u obchodního domu Tesco, u výpadovky na Pelhřimov, v Rantířovské ulici a na Bedřichově blízko sjezdu na dálniční přivaděč. Téměř u všech by však bylo potřeba měnit územní plán.

„I proto jsem pro, abychom pokračovali ve všech třech variantách. Stále nemáme dostatek informací k tomu, abychom se mohli rozhodnout,“ pravil primátor Rudolf Chloupek (ČSSD).