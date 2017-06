Zásahovka vytáhla dealera z auta, drogy prodával po propuštění z vězení

13:08 , aktualizováno 13:08

Speciální policejní jednotka zadržela přímo na silnici nedaleko Ždírce nad Doubravou drogového dealera. Jen co se vrátil z vězení, znovu začal desítkám lidí prodávat pervitin. Soud sedmadvacetiletého muže poslal do vazby. Hrozí mu až deset let vězení.