Bary kupují pro kuřáky teplomety. Dýmkaři se bojí, co bude se soutěžemi

Po prvních cigaretách zezelenali a od rodičů dostali Asi by se na Vysočině těžko hledal známější kuřák. Bývalý vynikající obránce národního týmu a Dukly Jihlava Jan Suchý (na snímku) neodkládal cigarety ani během vrcholné fáze své kariéry.

Na svou první cigaretu si dodnes pamatuje. „To mi bylo kolem patnácti let. Bydleli jsme u nemocnice a s partou kluků jsme za barákem stanovali. Sesbírali jsme prázdné lahve, které jsme někde našli, v obchodě je vrátili a koupili si za to krabičku cigaret. Ve stanu jsme ji pak vykouřili,“ vzpomíná. Když pak stan uklízela jeho maminka, na všechno samozřejmě přišla. „Ucítila smrad a našla uvnitř vajgly. Samozřejmě jsem doma dostal řezunk,“ zasmál se Suchý. Od té doby kouří a stále nemíní přestat. Nikdy ho ani nenapadlo, že by počet cigaret omezil. A to se jeho trenér Jaroslav Pitner tak snažil. Pokaždé, když svého obránce uviděl kouřit, napařil mu pokutu. „Byly měsíce, kdy mě to stálo i docela dost peněz. V reprezentaci mi to už pak ale tolerovali, protože pochopili, že se mnou stejně nic neudělají,“ dodal dvaasedmdesátiletý člen Síně slávy Mezinárodní hokejové federace. Na svoji první cigaretu si pamatuje i třebíčský muzikant a výtvarník Pavel Hlaváč. Vzal ji svému dědovi z balíčku Partyzánek.

„Bylo mi asi šest let a pěkně blbě mi z toho bylo. Pak dlouho nic, až v osmnácti letech jsem si zapálil z frajeřiny,“ zavzpomínal Hlaváč. To starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda si poprvé zakouřil ve druhé třídě základní školy. „S kamarádem jsme si koupili cigarety Safari za osm korun. Tajně jsme si zapálili v bunkru, ale udělalo se nám tak špatně, že jsme tam zbytek cigaret nechali a utekli pryč,“ vybavil si. Až po delší době se stal kuřákem, nyní se nikotinu už roky úspěšně vyhýbá. Nepěkný první tabákový zážitek má z dětství i poslanec Martin Lank. Někdo z jeho spolužáků vzal cigarety rodičům. „Chutnalo to odporně, ale připadali jsme si jako dospělí. Tedy jen do té doby, než někdo z nás kouř nechtíc vdechl a předvedl solidní napodobeninu záchvatu černého kašle,“ uzavřel.